27 мая 2024

Два года колонии грозит пермякам за пойманных карасей

© Служба новостей «URA.RU»
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Карасей у рыбаков забрали
Карасей у рыбаков забрали Фото:

В Пермском крае полиция возбудила уголовные дела на рыбаков, которые ловили карасей в период нереста. Более того они делали это с помощью запрещенных сети и сака. По мужчинам грозит реальный срок в колонии.

«В отношении мужчин дознанием возбуждены уголовные дела по п. „б, в“ ч. 1 ст. 256 „Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов“. Расследование продолжается», — указано на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. По данной статье УК предусматривается наказание от штрафа в 300 тысяч рублей до лишения свободы до двух лет.

Один из обвиняемых выловил сетью 28 карасей на реке Шерья. Другой выловил 20 карасей с помощью сака. Ущерб следователи оценили в 14 и 10 тысяч рублей соответственно. Сети, лодки и рыбу у них изъяли.

В Пермском крае действует нерестовый запрет на вылов рыбы в Камском водохранилище с 5 мая по 15 июня и в Воткинском с 1 мая по 10 июня. Также нельзя рыбачить на расстоянии двух километров от Камской и Чайковской ГЭС. Как рассказывало URA.RU, есть несколько видов рыб, которых вообще нельзя ловить в Прикамье. 

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В Пермском крае полиция возбудила уголовные дела на рыбаков, которые ловили карасей в период нереста. Более того они делали это с помощью запрещенных сети и сака. По мужчинам грозит реальный срок в колонии. «В отношении мужчин дознанием возбуждены уголовные дела по п. „б, в“ ч. 1 ст. 256 „Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов“. Расследование продолжается», — указано на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. По данной статье УК предусматривается наказание от штрафа в 300 тысяч рублей до лишения свободы до двух лет. Один из обвиняемых выловил сетью 28 карасей на реке Шерья. Другой выловил 20 карасей с помощью сака. Ущерб следователи оценили в 14 и 10 тысяч рублей соответственно. Сети, лодки и рыбу у них изъяли. В Пермском крае действует нерестовый запрет на вылов рыбы в Камском водохранилище с 5 мая по 15 июня и в Воткинском с 1 мая по 10 июня. Также нельзя рыбачить на расстоянии двух километров от Камской и Чайковской ГЭС. Как рассказывало URA.RU, есть несколько видов рыб, которых вообще нельзя ловить в Прикамье. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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