Два года колонии грозит пермякам за пойманных карасей

В Пермском крае полиция возбудила уголовные дела на рыбаков, которые ловили карасей в период нереста. Более того они делали это с помощью запрещенных сети и сака. По мужчинам грозит реальный срок в колонии.
«В отношении мужчин дознанием возбуждены уголовные дела по п. „б, в“ ч. 1 ст. 256 „Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов“. Расследование продолжается», — указано на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. По данной статье УК предусматривается наказание от штрафа в 300 тысяч рублей до лишения свободы до двух лет.
Один из обвиняемых выловил сетью 28 карасей на реке Шерья. Другой выловил 20 карасей с помощью сака. Ущерб следователи оценили в 14 и 10 тысяч рублей соответственно. Сети, лодки и рыбу у них изъяли.
В Пермском крае действует нерестовый запрет на вылов рыбы в Камском водохранилище с 5 мая по 15 июня и в Воткинском с 1 мая по 10 июня. Также нельзя рыбачить на расстоянии двух километров от Камской и Чайковской ГЭС. Как рассказывало URA.RU, есть несколько видов рыб, которых вообще нельзя ловить в Прикамье.
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