27 мая 2024

Жители Ханты-Мансийска пожаловались Собчак на отсутствие дорог и тротуаров в новом микрорайоне

Жители Ханты-Мансийска пожаловались на размытые дороги в ЖК «Югра-Сити»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЖК "Югра-Сити" в Ханты-Мансийске пожаловались Собчак на дороги
Жители ЖК "Югра-Сити" в Ханты-Мансийске пожаловались Собчак на дороги Фото:

Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) пожаловались журналистке Ксении Собчак на размытые дороги и отсутствие освещения в ЖК «Югра-Сити». Дома расположен в микрорайоне «Береговая зона», около берега реки Иртыш.

«По словам местных жителей, за последние пять лет в береговой зоне Ханты-Мансийска вырос целый микрорайон. Большинство многоэтажек ЖК «Югра-Сити» давно сданы, но асфальтированных дорог и тротуаров все еще нет, только щебенка. Мамы с колясками и дети ходят по той же размытой дороге, по которой ездит техника и другие машины», — говорится в telegram-канале «Осторожно, новости», который принадлежит Собчак.

В администрации Ханты-Мансийска URA.RU сообщили, что работы улично-дорожной сети в «Береговой зоне» начнутся уже в июне. «В 2024 году планируется полностью выполнить работы по ул. Георгия Величко, ул. Местная 2, ул. Местная 3, общей протяженностью 1,59 км. Работы включают устройство сетей ливневой канализации, сетей освещения, автомобильных дорог и тротуаров», — прокомментировали в мэрии.

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Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) пожаловались журналистке Ксении Собчак на размытые дороги и отсутствие освещения в ЖК «Югра-Сити». Дома расположен в микрорайоне «Береговая зона», около берега реки Иртыш. «По словам местных жителей, за последние пять лет в береговой зоне Ханты-Мансийска вырос целый микрорайон. Большинство многоэтажек ЖК «Югра-Сити» давно сданы, но асфальтированных дорог и тротуаров все еще нет, только щебенка. Мамы с колясками и дети ходят по той же размытой дороге, по которой ездит техника и другие машины», — говорится в telegram-канале «Осторожно, новости», который принадлежит Собчак. В администрации Ханты-Мансийска URA.RU сообщили, что работы улично-дорожной сети в «Береговой зоне» начнутся уже в июне. «В 2024 году планируется полностью выполнить работы по ул. Георгия Величко, ул. Местная 2, ул. Местная 3, общей протяженностью 1,59 км. Работы включают устройство сетей ливневой канализации, сетей освещения, автомобильных дорог и тротуаров», — прокомментировали в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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