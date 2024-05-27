Жители Ханты-Мансийска пожаловались Собчак на отсутствие дорог и тротуаров в новом микрорайоне

Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) пожаловались журналистке Ксении Собчак на размытые дороги и отсутствие освещения в ЖК «Югра-Сити». Дома расположен в микрорайоне «Береговая зона», около берега реки Иртыш.
«По словам местных жителей, за последние пять лет в береговой зоне Ханты-Мансийска вырос целый микрорайон. Большинство многоэтажек ЖК «Югра-Сити» давно сданы, но асфальтированных дорог и тротуаров все еще нет, только щебенка. Мамы с колясками и дети ходят по той же размытой дороге, по которой ездит техника и другие машины», — говорится в telegram-канале «Осторожно, новости», который принадлежит Собчак.
В администрации Ханты-Мансийска URA.RU сообщили, что работы улично-дорожной сети в «Береговой зоне» начнутся уже в июне. «В 2024 году планируется полностью выполнить работы по ул. Георгия Величко, ул. Местная 2, ул. Местная 3, общей протяженностью 1,59 км. Работы включают устройство сетей ливневой канализации, сетей освещения, автомобильных дорог и тротуаров», — прокомментировали в мэрии.
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