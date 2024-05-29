В Екатеринбурге продавцы задрали цены на черешню до 1200 рублей

29 мая 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Стоимость черешни составляет от 599 до 1200 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самая дорогая черешня в Екатеринбурге стоит 1200 рублей за килограмм, а самая дешевая — 599,96 рубля. Корреспондент URA.RU прошелся по магазинам и сравнил цены. Самая дешевая черешня продается в «Ашане» — 599,96 рубля за килограмм. Также в гипермаркете имеются на прилавке красная черешня за 899 рублей за килограмм и турецкая черешня — 979 рублей за килограмм. В «Гиперболе» килограмм черешни из Узбекистана обойдется в 749 рублей за килограмм. А самую дорогую черешню можно найти в «Перекрестке» — 1200 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самая дорогая черешня в Екатеринбурге стоит 1200 рублей за килограмм, а самая дешевая — 599,96 рубля. Корреспондент URA.RU прошелся по магазинам и сравнил цены. Самая дешевая черешня продается в «Ашане» — 599,96 рубля за килограмм. Также в гипермаркете имеются на прилавке красная черешня за 899 рублей за килограмм и турецкая черешня — 979 рублей за килограмм. В «Гиперболе» килограмм черешни из Узбекистана обойдется в 749 рублей за килограмм. А самую дорогую черешню можно найти в «Перекрестке» — 1200 рублей.