В Екатеринбурге продавцы задрали цены на черешню до 1200 рублей

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Таможенный контроль плодовоовощной продукции. Екатеринбург, фрукты, черешня
Стоимость черешни составляет от 599 до 1200 рублей Фото:

Самая дорогая черешня в Екатеринбурге стоит 1200 рублей за килограмм, а самая дешевая — 599,96 рубля. Корреспондент URA.RU прошелся по магазинам и сравнил цены.

Самая дешевая черешня продается в «Ашане» — 599,96 рубля за килограмм. Также в гипермаркете имеются на прилавке красная черешня за 899 рублей за килограмм и турецкая черешня — 979 рублей за килограмм.

В «Гиперболе» килограмм черешни из Узбекистана обойдется в 749 рублей за килограмм. А самую дорогую черешню можно найти в «Перекрестке» — 1200 рублей.

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Самая дорогая черешня в Екатеринбурге стоит 1200 рублей за килограмм, а самая дешевая — 599,96 рубля. Корреспондент URA.RU прошелся по магазинам и сравнил цены. Самая дешевая черешня продается в «Ашане» — 599,96 рубля за килограмм. Также в гипермаркете имеются на прилавке красная черешня за 899 рублей за килограмм и турецкая черешня — 979 рублей за килограмм. В «Гиперболе» килограмм черешни из Узбекистана обойдется в 749 рублей за килограмм. А самую дорогую черешню можно найти в «Перекрестке» — 1200 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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