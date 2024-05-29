Эксперт объяснил, почему после автосервиса может начать гнить машина

Неправильная оклейка автомобиля пленкой в автосервисах может разрушить кузовные детали. Об этом рассказал руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.
«Если на металлических кузовных деталях уже есть сколы или вмятины, то ни один специалист и детейлинг-центр не даст гарантии по качеству. Мелкое, не обработанное ничем повреждение со временем приведет к возникновению коррозии и дальнейшему разрушению детали. Также в этом месте может образоваться пузырь, поскольку под пленкой останется воздух», — рассказал Кукарин корреспонденту «Газеты.Ru»
По словам эксперта, от мойки, дождей или ветра пленка на месте повреждения может начать расходиться. При этом не имеет значения, выбрали вы более дешевую виниловую или дорогую полиуретановую. Отмечается, что можно избежать проблем, если деталь привести в идеальный «заводской» вид.
По словам экспертов «За рулем» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина, на поломку и изнашивание авто влияет городская езда. В частности, из-за частых остановок и стартов в городе, быстрее приходят в негодность тормоза. Также они пояснили, что двигатель, коробка передач, сцепление и прочие агрегаты в нестационарном режиме работают с переменными нагрузками и нестабильной смазкой. Это как раз и приводит к поломкам.
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