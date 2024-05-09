Автоэксперт объяснил, почему могут возникнуть поломки машины при езде в городе

В городской среде тормоза автомобиля более подвержены износу

10 мая 2024 в 03:46 Размер текста - 17 +

Частые остановки и старты в приводят к износу тормозов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Городская езда изнашивает автомобиль быстрее, чем загородная. Все дело в том, что на трассе движение осуществляется с постоянной скоростью, а это является самым оптимальным режимом работы для машины. Так, например, из-за частых остановок и стартов в городе, быстрее приходят в негодность тормоза, рассказали эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин. «Размеренное движение с постоянной скоростью является самым оптимальным режимом работы для автомобиля. А вот городская езда, напротив, негативно сказывается на машине. … Частые остановки и старты в городском режиме вызывают ускоренный износ тормозов» — поделились специалисты. Также они пояснили, что двигатель, коробка передач, сцепление и прочие агрегаты в нестационарном режиме работают с переменными нагрузками и нестабильной смазкой, а это приводит к поломкам. Помимо прочего, в городе быстрее загрязняются свечи зажигания, расходуется больше топлива, батарея постоянно заряжается не до конца, собирается больше конденсата и ускоряется коррозия. Бензин «АИ-92» может спровоцировать поломку двигателя автомобиля. Мотор испытывает серьезную нагрузку, когда в мощный двигатель попадает бензин, который может загореться раньше, чем предусматривает система. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Городская езда изнашивает автомобиль быстрее, чем загородная. Все дело в том, что на трассе движение осуществляется с постоянной скоростью, а это является самым оптимальным режимом работы для машины. Так, например, из-за частых остановок и стартов в городе, быстрее приходят в негодность тормоза, рассказали эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин. «Размеренное движение с постоянной скоростью является самым оптимальным режимом работы для автомобиля. А вот городская езда, напротив, негативно сказывается на машине. … Частые остановки и старты в городском режиме вызывают ускоренный износ тормозов» — поделились специалисты. Также они пояснили, что двигатель, коробка передач, сцепление и прочие агрегаты в нестационарном режиме работают с переменными нагрузками и нестабильной смазкой, а это приводит к поломкам. Помимо прочего, в городе быстрее загрязняются свечи зажигания, расходуется больше топлива, батарея постоянно заряжается не до конца, собирается больше конденсата и ускоряется коррозия. Бензин «АИ-92» может спровоцировать поломку двигателя автомобиля. Мотор испытывает серьезную нагрузку, когда в мощный двигатель попадает бензин, который может загореться раньше, чем предусматривает система.