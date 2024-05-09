09 мая 2024

Автоэксперт объяснил, почему могут возникнуть поломки машины при езде в городе

В городской среде тормоза автомобиля более подвержены износу
© Служба новостей «URA.RU»
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Частые остановки и старты в приводят к износу тормозов Фото:

Городская езда изнашивает автомобиль быстрее, чем загородная. Все дело в том, что на трассе движение осуществляется с постоянной скоростью, а это является самым оптимальным режимом работы для машины. Так, например, из-за частых остановок и стартов в городе, быстрее приходят в негодность тормоза, рассказали эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин.

«Размеренное движение с постоянной скоростью является самым оптимальным режимом работы для автомобиля. А вот городская езда, напротив, негативно сказывается на машине. … Частые остановки и старты в городском режиме вызывают ускоренный износ тормозов» — поделились специалисты.

Также они пояснили, что двигатель, коробка передач, сцепление и прочие агрегаты в нестационарном режиме работают с переменными нагрузками и нестабильной смазкой, а это приводит к поломкам. Помимо прочего, в городе быстрее загрязняются свечи зажигания, расходуется больше топлива, батарея постоянно заряжается не до конца, собирается больше конденсата и ускоряется коррозия.

Бензин «АИ-92» может спровоцировать поломку двигателя автомобиля. Мотор испытывает серьезную нагрузку, когда в мощный двигатель попадает бензин, который может загореться раньше, чем предусматривает система.

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Городская езда изнашивает автомобиль быстрее, чем загородная. Все дело в том, что на трассе движение осуществляется с постоянной скоростью, а это является самым оптимальным режимом работы для машины. Так, например, из-за частых остановок и стартов в городе, быстрее приходят в негодность тормоза, рассказали эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин. «Размеренное движение с постоянной скоростью является самым оптимальным режимом работы для автомобиля. А вот городская езда, напротив, негативно сказывается на машине. … Частые остановки и старты в городском режиме вызывают ускоренный износ тормозов» — поделились специалисты. Также они пояснили, что двигатель, коробка передач, сцепление и прочие агрегаты в нестационарном режиме работают с переменными нагрузками и нестабильной смазкой, а это приводит к поломкам. Помимо прочего, в городе быстрее загрязняются свечи зажигания, расходуется больше топлива, батарея постоянно заряжается не до конца, собирается больше конденсата и ускоряется коррозия. Бензин «АИ-92» может спровоцировать поломку двигателя автомобиля. Мотор испытывает серьезную нагрузку, когда в мощный двигатель попадает бензин, который может загореться раньше, чем предусматривает система.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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