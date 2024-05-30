Подрядчик «Роснефти» в ХМАО набирает буровиков на зарплату в 320 тысяч рублей

Буровая компания «ИНТЕС» из Нижневартовска (ХМАО), которая работает на месторождениях «Роснефти», набирает вахтовиков в буровые бригады. Мастеру буровой установки работодатель обещает зарплату от 320 тысяч рублей в месяц.
«Буровой компании ИНТЕС» в Нижневартовске требуются бурильщики, механики, мастера буровой и помбуры. Мастер буровой получает 319 400 рублей за 30 смен без учета оплаты питания и бонусных надбавок», — сообщил работодатель агентству URA.RU.
На предприятии предусмотрена компенсация стоимости проезда, оплата питания в сумме 600 рублей в сутки. Есть возможность повысить ежемесячный доход: компания платит за оперативное выполнение производственного задания и высокую оценку при проверке профессиональных знаний.
По данным портала для поиска работы, нефтесервисы ХМАО предлагают десятки подобных вакансий. Работодатели готовы платить нефтяникам от 110 до 370 тысяч рублей за тридцатидневную вахту.
Ранее URA.RU писало, что компания «РН-Бурение» — дочернее общество «Роснефти» в ХМАО — набирает персонал в буровые бригады на зарплату от 350 тысяч рублей. Предприятие нанимает опытных сотрудников со стажем от трех лет.
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