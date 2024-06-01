01 июня 2024

В Челябинскую область придет 30-градусная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинск пришло долгожданное лето Фото:

В предстоящий рабочий понедельник, 3 июня, в Челябинскую область придет 30-градусная жара. Это следует из прогноза челябинского гидрометеоцентра.

«Понедельник, 3 июня, температура воздуха в регионе достигнет от 25 до 30 градусов тепла. В некоторых районах области ожидается гроза и порывы ветра до 14 метров в секунду», — говорится в прогнозе синоптиков.

В самом Челябинске ожидается до 30 градусов тепла. Синоптики обещают в областном центре переменную облачность, преимущественно без осадков.

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В предстоящий рабочий понедельник, 3 июня, в Челябинскую область придет 30-градусная жара. Это следует из прогноза челябинского гидрометеоцентра. «Понедельник, 3 июня, температура воздуха в регионе достигнет от 25 до 30 градусов тепла. В некоторых районах области ожидается гроза и порывы ветра до 14 метров в секунду», — говорится в прогнозе синоптиков. В самом Челябинске ожидается до 30 градусов тепла. Синоптики обещают в областном центре переменную облачность, преимущественно без осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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