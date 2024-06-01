В Челябинск пришло долгожданное лето Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В предстоящий рабочий понедельник, 3 июня, в Челябинскую область придет 30-градусная жара. Это следует из прогноза челябинского гидрометеоцентра.

«Понедельник, 3 июня, температура воздуха в регионе достигнет от 25 до 30 градусов тепла. В некоторых районах области ожидается гроза и порывы ветра до 14 метров в секунду», — говорится в прогнозе синоптиков.

В самом Челябинске ожидается до 30 градусов тепла. Синоптики обещают в областном центре переменную облачность, преимущественно без осадков.