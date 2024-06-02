02 июня 2024
01 июня 2024

Мэр Котова недовольна тем, как косят траву в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Котова отметила плохое качество покоса травы во дворах
Котова отметила плохое качество покоса травы во дворах Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова возмутилась тем, как косят траву во дворах и у прилегающих к домам территорий. О том, что между работой управляющих компаний и дорожных подрядчиков есть большая разница, она сообщила на аппаратном совещании мэрии 3 июня.

«Если со стороны подрядчиков вдоль улично-дорожной сети поддерживается нормативное состояние, то с управляющими компаниями нужно обязательно проговорить по дворам и прилегающим территориям. Сейчас у них резкая разница», — подчеркнула Котова.

Котова также отметила, что трава в ближайшие дни начнет расти еще активней из-за жары и осадков. Кроме того, она поручила замглавы города по дорхозяйству Андрею Ксензову взять на контроль работу кондиционеров в общественном транспорте.

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Мэр Челябинска Наталья Котова возмутилась тем, как косят траву во дворах и у прилегающих к домам территорий. О том, что между работой управляющих компаний и дорожных подрядчиков есть большая разница, она сообщила на аппаратном совещании мэрии 3 июня. «Если со стороны подрядчиков вдоль улично-дорожной сети поддерживается нормативное состояние, то с управляющими компаниями нужно обязательно проговорить по дворам и прилегающим территориям. Сейчас у них резкая разница», — подчеркнула Котова. Котова также отметила, что трава в ближайшие дни начнет расти еще активней из-за жары и осадков. Кроме того, она поручила замглавы города по дорхозяйству Андрею Ксензову взять на контроль работу кондиционеров в общественном транспорте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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