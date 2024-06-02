Мэр Котова недовольна тем, как косят траву в Челябинске

Мэр Челябинска Наталья Котова возмутилась тем, как косят траву во дворах и у прилегающих к домам территорий. О том, что между работой управляющих компаний и дорожных подрядчиков есть большая разница, она сообщила на аппаратном совещании мэрии 3 июня.
«Если со стороны подрядчиков вдоль улично-дорожной сети поддерживается нормативное состояние, то с управляющими компаниями нужно обязательно проговорить по дворам и прилегающим территориям. Сейчас у них резкая разница», — подчеркнула Котова.
Котова также отметила, что трава в ближайшие дни начнет расти еще активней из-за жары и осадков. Кроме того, она поручила замглавы города по дорхозяйству Андрею Ксензову взять на контроль работу кондиционеров в общественном транспорте.
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