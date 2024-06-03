В компаниях ХМАО упали зарплаты

В Ханты-Мансийском автономном округе упала средняя зарплата. В мае югорские компании предлагали сотрудникам почти на 3% меньше денег, чем месяцем ранее.
«Медианная предлагаемая зарплата в мае по ХМАО составила 72 954 рубля. В апреле уровень средней оплаты по региону находился на уровне 75 037 рублей. За месяц падение составило около 2,7%», — следует из открытых данных сервиса HeadHunter.
С начала года, согласно статистике, это первое падение средней зарплаты по региону. До этого момента показатель лишь возрастал, а пик пришелся на апрель. Зарплатные ожидания югорчан остаются неизменными на протяжении всех пяти месяцев и составляют 70 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях в ХМАО с высокой зарплатой. Тогда речь шла о сотрудниках, которые могут рассчитывать на оплату в 300 тысяч рублей.
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