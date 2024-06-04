Кухарук прокомментировал слухи о кадровых перестановках в Югре

Кухарук не будет устраивать отставки в правительстве Югры

04 июня 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Кухарук заявил, что не планирует чисток в правительстве Югры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новый глава Югры Руслан Кухарук (врио губернатора) прокомментировал слухи о возможных кадровых перестановках в правительстве после своего переизбрания. Он сделал заявление на выставке «Россия» на ВДНХ. «Я не стал делать паузу, создавать неожиданный эффект. На первой встрече с членами правительства я заявил, что мы работаем той командой, которая сформирована. Обращаясь к членам команды, я сказал, что работаем в этом составе, если они разделяют мои приоритеты в развитии региона», — сообщил бывший мэр Тюмени. При этом Кухарук уже привез с собой бывшего подчиненного. Теперь в Югре будет работать бывший директор административного департамента мэрии Тюмени Николай Колчанов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый глава Югры Руслан Кухарук (врио губернатора) прокомментировал слухи о возможных кадровых перестановках в правительстве после своего переизбрания. Он сделал заявление на выставке «Россия» на ВДНХ. «Я не стал делать паузу, создавать неожиданный эффект. На первой встрече с членами правительства я заявил, что мы работаем той командой, которая сформирована. Обращаясь к членам команды, я сказал, что работаем в этом составе, если они разделяют мои приоритеты в развитии региона», — сообщил бывший мэр Тюмени. При этом Кухарук уже привез с собой бывшего подчиненного. Теперь в Югре будет работать бывший директор административного департамента мэрии Тюмени Николай Колчанов.