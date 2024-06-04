Кухарук прокомментировал слухи о кадровых перестановках в Югре

Кухарук не будет устраивать отставки в правительстве Югры
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Кухарук Прямая линия. Тюмень, кухарук руслан
Кухарук заявил, что не планирует чисток в правительстве Югры Фото:

Новый глава Югры Руслан Кухарук (врио губернатора) прокомментировал слухи о возможных кадровых перестановках в правительстве после своего переизбрания. Он сделал заявление на выставке «Россия» на ВДНХ.

«Я не стал делать паузу, создавать неожиданный эффект. На первой встрече с членами правительства я заявил, что мы работаем той командой, которая сформирована. Обращаясь к членам команды, я сказал, что работаем в этом составе, если они разделяют мои приоритеты в развитии региона», — сообщил бывший мэр Тюмени.

При этом Кухарук уже привез с собой бывшего подчиненного. Теперь в Югре будет работать бывший директор административного департамента мэрии Тюмени Николай Колчанов.

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Новый глава Югры Руслан Кухарук (врио губернатора) прокомментировал слухи о возможных кадровых перестановках в правительстве после своего переизбрания. Он сделал заявление на выставке «Россия» на ВДНХ. «Я не стал делать паузу, создавать неожиданный эффект. На первой встрече с членами правительства я заявил, что мы работаем той командой, которая сформирована. Обращаясь к членам команды, я сказал, что работаем в этом составе, если они разделяют мои приоритеты в развитии региона», — сообщил бывший мэр Тюмени. При этом Кухарук уже привез с собой бывшего подчиненного. Теперь в Югре будет работать бывший директор административного департамента мэрии Тюмени Николай Колчанов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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