Кухарук прокомментировал слухи о кадровых перестановках в Югре

Новый глава Югры Руслан Кухарук (врио губернатора) прокомментировал слухи о возможных кадровых перестановках в правительстве после своего переизбрания. Он сделал заявление на выставке «Россия» на ВДНХ.
«Я не стал делать паузу, создавать неожиданный эффект. На первой встрече с членами правительства я заявил, что мы работаем той командой, которая сформирована. Обращаясь к членам команды, я сказал, что работаем в этом составе, если они разделяют мои приоритеты в развитии региона», — сообщил бывший мэр Тюмени.
При этом Кухарук уже привез с собой бывшего подчиненного. Теперь в Югре будет работать бывший директор административного департамента мэрии Тюмени Николай Колчанов.
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