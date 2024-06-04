04 июня 2024

Российские войска вошли в Новоалександровку на авдеевском направлении

© Служба новостей «URA.RU»
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Российским военнослужащим осталось менее девяти километров до дороги снабжения группировки ВСУ
Российским военнослужащим осталось менее девяти километров до дороги снабжения группировки ВСУ Фото:

Вооруженные силы Российской Федерации вошли в Новоалександровку, находящуюся на авдеевском направлении. Сейчас там ведутся бои.

«ВС РФ вошли в Новоалександровку (Авдеевское направление) и ведут бои», — написано в telegram-канале «Военндело». Официальной информации об этом нет.

Также источник указывает, что до дороги снабжения группировки Вооруженных сил Украины в Константиновке и Покровске осталось менее девяти километров. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что уральские военные в зоне СВО прорывают оборону ВСУ. Они входят в подразделение группировки «Центр», которое сейчас выполняет военные задачи на авдеевском направлении.

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Вооруженные силы Российской Федерации вошли в Новоалександровку, находящуюся на авдеевском направлении. Сейчас там ведутся бои. «ВС РФ вошли в Новоалександровку (Авдеевское направление) и ведут бои», — написано в telegram-канале «Военндело». Официальной информации об этом нет. Также источник указывает, что до дороги снабжения группировки Вооруженных сил Украины в Константиновке и Покровске осталось менее девяти километров. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что уральские военные в зоне СВО прорывают оборону ВСУ. Они входят в подразделение группировки «Центр», которое сейчас выполняет военные задачи на авдеевском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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