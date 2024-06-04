Российские войска вошли в Новоалександровку на авдеевском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации вошли в Новоалександровку, находящуюся на авдеевском направлении. Сейчас там ведутся бои.
«ВС РФ вошли в Новоалександровку (Авдеевское направление) и ведут бои», — написано в telegram-канале «Военндело». Официальной информации об этом нет.
Также источник указывает, что до дороги снабжения группировки Вооруженных сил Украины в Константиновке и Покровске осталось менее девяти километров. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что уральские военные в зоне СВО прорывают оборону ВСУ. Они входят в подразделение группировки «Центр», которое сейчас выполняет военные задачи на авдеевском направлении.
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