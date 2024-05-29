Уральские военные из группировки «Центр» прорвали оборону ВСУ под Авдеевкой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне спецоперации на Украине участвуют военные со всех регионов России. С учетом этого даже создаются отдельные полки, где участвуют солдаты с одного региона или области. Одна из таких бригад состоит исключительно из уральских бойцов. Они входят в подразделение группировки «Центр», которое сейчас выполняет военные задачи на авдеевском направлении. URA.RU опубликовало фотоподборку того, как российские солдаты из УрФО действуют в зоне СВО.
Недавно уральские бойцы прорвали оборону ВСУ под Авдеевкой. Укрепления противника были размещались на длине в 10 километров.
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