Уральские военные в зоне СВО прорывают оборону ВСУ. Фотогалерея

Уральские бойцы прорвали многокилометровую оборону ВСУ под Авдеевкой
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Уральские военные из группировки «Центр» прорвали оборону ВСУ под Авдеевкой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации на Украине участвуют военные со всех регионов России. С учетом этого даже создаются отдельные полки, где участвуют солдаты с одного региона или области. Одна из таких бригад состоит исключительно из уральских бойцов. Они входят в подразделение группировки «Центр», которое сейчас выполняет военные задачи на авдеевском направлении. URA.RU опубликовало фотоподборку того, как российские солдаты из УрФО действуют в зоне СВО.

Недавно уральские бойцы прорвали оборону ВСУ под Авдеевкой. Укрепления противника были размещались на длине в 10 километров.

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В зоне спецоперации на Украине участвуют военные со всех регионов России. С учетом этого даже создаются отдельные полки, где участвуют солдаты с одного региона или области. Одна из таких бригад состоит исключительно из уральских бойцов. Они входят в подразделение группировки «Центр», которое сейчас выполняет военные задачи на авдеевском направлении. URA.RU опубликовало фотоподборку того, как российские солдаты из УрФО действуют в зоне СВО. Недавно уральские бойцы прорвали оборону ВСУ под Авдеевкой. Укрепления противника были размещались на длине в 10 километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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