Пентагон заключил контракт по производству комплексов HIMARS

04 июня 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

Крайний срок исполнения заказа по производству комплексов HIMARS — 31 мая 2028 года Фото: Army Sgt. Dustin Biven / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны США заключило контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS с корпорацией Lockheed Martin. Сумма контракта составила 1,9 млрд долларов. Данные опубликованы на сайте Пентагона. «Заказ на поставку HIMARS будет выполнен до 31 мая 2028 года. Финансирование работ будет определяться в соответствии с деталями каждого заказа в рамках заключенного контракта», — говорится в сообщении Пентагона. РСЗО HIMARS является системой наиболее активно применяемой Киевом против РФ в украинском конфликте. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на ограничения в разрешении США атаковать Россию HIMARS. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны США заключило контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS с корпорацией Lockheed Martin. Сумма контракта составила 1,9 млрд долларов. Данные опубликованы на сайте Пентагона. «Заказ на поставку HIMARS будет выполнен до 31 мая 2028 года. Финансирование работ будет определяться в соответствии с деталями каждого заказа в рамках заключенного контракта», — говорится в сообщении Пентагона. РСЗО HIMARS является системой наиболее активно применяемой Киевом против РФ в украинском конфликте. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на ограничения в разрешении США атаковать Россию HIMARS.