03 июня 2024

Пентагон заключил контракт по производству комплексов HIMARS

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Крайний срок исполнения заказа по производству комплексов HIMARS — 31 мая 2028 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны США заключило контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS с корпорацией Lockheed Martin. Сумма контракта составила 1,9 млрд долларов. Данные опубликованы на сайте Пентагона.

«Заказ на поставку HIMARS будет выполнен до 31 мая 2028 года. Финансирование работ будет определяться в соответствии с деталями каждого заказа в рамках заключенного контракта», — говорится в сообщении Пентагона.

РСЗО HIMARS является системой наиболее активно применяемой Киевом против РФ в украинском конфликте. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на ограничения в разрешении США атаковать Россию HIMARS.

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Минобороны США заключило контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS с корпорацией Lockheed Martin. Сумма контракта составила 1,9 млрд долларов. Данные опубликованы на сайте Пентагона. «Заказ на поставку HIMARS будет выполнен до 31 мая 2028 года. Финансирование работ будет определяться в соответствии с деталями каждого заказа в рамках заключенного контракта», — говорится в сообщении Пентагона. РСЗО HIMARS является системой наиболее активно применяемой Киевом против РФ в украинском конфликте. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на ограничения в разрешении США атаковать Россию HIMARS.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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