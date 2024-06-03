Пентагон заключил контракт по производству комплексов HIMARS

Минобороны США заключило контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS с корпорацией Lockheed Martin. Сумма контракта составила 1,9 млрд долларов. Данные опубликованы на сайте Пентагона.
«Заказ на поставку HIMARS будет выполнен до 31 мая 2028 года. Финансирование работ будет определяться в соответствии с деталями каждого заказа в рамках заключенного контракта», —
РСЗО HIMARS является системой наиболее активно применяемой Киевом против РФ в украинском конфликте. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на ограничения в разрешении США атаковать Россию HIMARS.
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