Байден не считает прекращение конфликта РФ и Украины лучшим вариантом для Киева

04 июня 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил, что предложение РФ о прекращении конфликта — не лучший вариант для Украины Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден заявил, что предложение России о прекращении украинского конфликта не лучшим для Киева. Об этом написали в журнале Time. Американскому лидеру задали вопрос, считает ли он предложение РФ о завершении конфликта лучшим исходом, на который может надеяться Киев. «Нет, это не так», — сказал Джо Байден. С самого начала конфликта на Украине российская сторона говорила о готовности к переговорам для прекращения боевых действий. Однако Запад продолжает поставлять Киеву оружие в надежде перехватить инициативу на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что даже дополнительная поддержка украинской стороны не отразится на ходе спецоперации, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден заявил, что предложение России о прекращении украинского конфликта не лучшим для Киева. Об этом написали в журнале Time. Американскому лидеру задали вопрос, считает ли он предложение РФ о завершении конфликта лучшим исходом, на который может надеяться Киев. «Нет, это не так», — сказал Джо Байден. С самого начала конфликта на Украине российская сторона говорила о готовности к переговорам для прекращения боевых действий. Однако Запад продолжает поставлять Киеву оружие в надежде перехватить инициативу на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что даже дополнительная поддержка украинской стороны не отразится на ходе спецоперации, передает 360.ru.