Байден не считает прекращение конфликта РФ и Украины лучшим вариантом для Киева

Президент США Джо Байден заявил, что предложение России о прекращении украинского конфликта не лучшим для Киева. Об этом написали в журнале Time.
Американскому лидеру задали вопрос, считает ли он предложение РФ о завершении конфликта лучшим исходом, на который может надеяться Киев. «Нет, это не так», —
С самого начала конфликта на Украине российская сторона говорила о готовности к переговорам для прекращения боевых действий. Однако Запад продолжает поставлять Киеву оружие в надежде перехватить инициативу на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что даже дополнительная поддержка украинской стороны не отразится на ходе спецоперации, передает 360.ru.
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