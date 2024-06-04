Байден не считает прекращение конфликта РФ и Украины лучшим вариантом для Киева

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден заявил, что предложение РФ о прекращении конфликта — не лучший вариант для Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что предложение России о прекращении украинского конфликта не лучшим для Киева. Об этом написали в журнале Time.

Американскому лидеру задали вопрос, считает ли он предложение РФ о завершении конфликта лучшим исходом, на который может надеяться Киев. «Нет, это не так», — сказал Джо Байден.

С самого начала конфликта на Украине российская сторона говорила о готовности к переговорам для прекращения боевых действий. Однако Запад продолжает поставлять Киеву оружие в надежде перехватить инициативу на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что даже дополнительная поддержка украинской стороны не отразится на ходе спецоперации, передает 360.ru.

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Президент США Джо Байден заявил, что предложение России о прекращении украинского конфликта не лучшим для Киева. Об этом написали в журнале Time. Американскому лидеру задали вопрос, считает ли он предложение РФ о завершении конфликта лучшим исходом, на который может надеяться Киев. «Нет, это не так», — сказал Джо Байден. С самого начала конфликта на Украине российская сторона говорила о готовности к переговорам для прекращения боевых действий. Однако Запад продолжает поставлять Киеву оружие в надежде перехватить инициативу на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что даже дополнительная поддержка украинской стороны не отразится на ходе спецоперации, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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