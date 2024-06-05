Forbes: «Золотое яблоко» готовится открыть пункты выдачи заказов

Сеть профессиональной косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» собирается открыть первые собственные пункты выдачи заказов (ПВЗ). Об этом пишет Forbes. Это первый из косметических ретейлеров, кто решился на подобный шаг.
«Косметическая сеть „Золотое яблоко“ диверсифицирует бизнес — компания создает сеть ПВЗ под одноименным брендом», — сообщает Forbes со ссылкой на внутреннюю презентацию ретейлера. Там же отметили, что первые ПВЗ собираются открыть в Москве.
Первые два пункта будут расположены на цокольных этажах жилых домов на улице Большой Грузинской и Фридриха Энгельса. Открытие запланировано около 20-х чисел июня. Заказ можно будет оформить в интернет-магазине ретейлера.
Ранее сообщалось, что «Золотое Яблоко» планирует открыть магазин в Катаре. Открыть магазин хотят открыть в столице арабской страны — Дохе.
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