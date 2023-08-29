«Золотое яблоко» откроет магазин в Катаре

Сеть профессиональной косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» из Екатеринбурга планирует открыть магазин в столице Катара — Дохе. Об этом сообщает источник.
«Компания уже подписала первый договор аренды магазина», — сообщил собеседник издания «Коммерсант-Урал». Также на hh.ru есть вакансия, где в описании указано, что сотрудники могут посетить стажировку с последующей релокацией в Катар.
URA.RU направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации новости ответа не поступало.
Ранее компания по продаже косметики и парфюмерии из Екатеринбурга «Золотое яблоко» открыла магазин в Алматы (Казахстан). Новый супермаркет расположился в ТРЦ Mega Alma-Ata.
Обновлено в 12:53.
В пресс-службе «Золотого яблока» заявили, что сейчас не готовы комментировать данную информацию.
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