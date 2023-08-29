«Золотое яблоко» откроет магазин в Катаре

29 августа 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Жители Ближнего Востока вскоре тоже смогут познакомиться с ассортиментом уральской сети Фото: Размик Закарян © URA.RU Сеть профессиональной косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» из Екатеринбурга планирует открыть магазин в столице Катара — Дохе. Об этом сообщает источник. «Компания уже подписала первый договор аренды магазина», — сообщил собеседник издания «Коммерсант-Урал». Также на hh.ru есть вакансия, где в описании указано, что сотрудники могут посетить стажировку с последующей релокацией в Катар. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее компания по продаже косметики и парфюмерии из Екатеринбурга «Золотое яблоко» открыла магазин в Алматы (Казахстан). Новый супермаркет расположился в ТРЦ Mega Alma-Ata. Обновлено в 12:53. В пресс-службе «Золотого яблока» заявили, что сейчас не готовы комментировать данную информацию.

Сеть профессиональной косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» из Екатеринбурга планирует открыть магазин в столице Катара — Дохе. Об этом сообщает источник. «Компания уже подписала первый договор аренды магазина», — сообщил собеседник издания «Коммерсант-Урал». Также на hh.ru есть вакансия, где в описании указано, что сотрудники могут посетить стажировку с последующей релокацией в Катар. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее компания по продаже косметики и парфюмерии из Екатеринбурга «Золотое яблоко» открыла магазин в Алматы (Казахстан). Новый супермаркет расположился в ТРЦ Mega Alma-Ata. Обновлено в 12:53. В пресс-службе «Золотого яблока» заявили, что сейчас не готовы комментировать данную информацию.