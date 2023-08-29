«Золотое яблоко» откроет магазин в Катаре

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Магазин косметики и парфюмерии Золотое Яблоко. Екатеринбург, магазин косметики, золотое яблоко
Жители Ближнего Востока вскоре тоже смогут познакомиться с ассортиментом уральской сети Фото:

Сеть профессиональной косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» из Екатеринбурга планирует открыть магазин в столице Катара — Дохе. Об этом сообщает источник.

«Компания уже подписала первый договор аренды магазина», — сообщил собеседник издания «Коммерсант-Урал». Также на hh.ru есть вакансия, где в описании указано, что сотрудники могут посетить стажировку с последующей релокацией в Катар.

URA.RU направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации новости ответа не поступало.

Ранее компания по продаже косметики и парфюмерии из Екатеринбурга «Золотое яблоко» открыла магазин в Алматы (Казахстан). Новый супермаркет расположился в ТРЦ Mega Alma-Ata.

Обновлено в 12:53.

В пресс-службе «Золотого яблока» заявили, что сейчас не готовы комментировать данную информацию.

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Сеть профессиональной косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» из Екатеринбурга планирует открыть магазин в столице Катара — Дохе. Об этом сообщает источник. «Компания уже подписала первый договор аренды магазина», — сообщил собеседник издания «Коммерсант-Урал». Также на hh.ru есть вакансия, где в описании указано, что сотрудники могут посетить стажировку с последующей релокацией в Катар. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее компания по продаже косметики и парфюмерии из Екатеринбурга «Золотое яблоко» открыла магазин в Алматы (Казахстан). Новый супермаркет расположился в ТРЦ Mega Alma-Ata. Обновлено в 12:53. В пресс-службе «Золотого яблока» заявили, что сейчас не готовы комментировать данную информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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