Челябинца с передовой поблагодарили губернатора Алексея Текслера за отличные дроны Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинцы с передовой поблагодарили губернатора Челябинской области Алексея Текслера за предоставленные дроны и квадрокоптеры. Видеосообщения с ночной атакой на дроны и технику противника они разместили в соцсетях.

«Небесная кара: Воины-челябинцы господствуют в небе, поддерживая наступление на Кураховском направлении. Переданные в подразделения беспилотники от губернатора Челябинской области FPV-дроны, сбросы с поражающими элементами и квадрокоптеры с тепловизорами MAVIK 3 T уже успели показать себя в боевых действиях», — говорится в telegram-канале «Работайте, братья!».

На видео заметно, как оператор дрона с позывным «Черный» уничтожил ударный гексакоптер «Баба Яга». Вражеский дрон подбирался к позициям наших ребят для сброса мин. Также была продемонстрирована работа дрона-каникадзе в ночное время, что привело к горящей технике противника.

Ранее URA.RU сообщало, что по поручению губернатора региона Алексея Текслера передал на передовую гуманитарный груз, куда вошли 20 беспилотников, рации и дизель-генераторы. Подобные поставки ведутся регулярно.