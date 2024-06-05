Челябинцы с передовой поблагодарили губернатора Челябинской области Алексея Текслера за предоставленные дроны и квадрокоптеры. Видеосообщения с ночной атакой на дроны и технику противника они разместили в соцсетях.
«Небесная кара: Воины-челябинцы господствуют в небе, поддерживая наступление на Кураховском направлении. Переданные в подразделения беспилотники от губернатора Челябинской области FPV-дроны, сбросы с поражающими элементами и квадрокоптеры с тепловизорами MAVIK 3 T уже успели показать себя в боевых действиях», — говорится в telegram-канале «Работайте, братья!».
На видео заметно, как оператор дрона с позывным «Черный» уничтожил ударный гексакоптер «Баба Яга». Вражеский дрон подбирался к позициям наших ребят для сброса мин. Также была продемонстрирована работа дрона-каникадзе в ночное время, что привело к горящей технике противника.
Ранее URA.RU сообщало, что по поручению губернатора региона Алексея Текслера передал на передовую гуманитарный груз, куда вошли 20 беспилотников, рации и дизель-генераторы. Подобные поставки ведутся регулярно.
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