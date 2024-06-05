Челябинцы показали ночную работу дронов, переданных губернатором. Видео

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Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, беспилотник, дрон
Челябинца с передовой поблагодарили губернатора Алексея Текслера за отличные дроны Фото:
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Челябинцы с передовой поблагодарили губернатора Челябинской области Алексея Текслера за предоставленные дроны и квадрокоптеры. Видеосообщения с ночной атакой на дроны и технику противника они разместили в соцсетях.

«Небесная кара: Воины-челябинцы господствуют в небе, поддерживая наступление на Кураховском направлении. Переданные в подразделения беспилотники от губернатора Челябинской области FPV-дроны, сбросы с поражающими элементами и квадрокоптеры с тепловизорами MAVIK 3 T уже успели показать себя в боевых действиях», — говорится в telegram-канале «Работайте, братья!».

На видео заметно, как оператор дрона с позывным «Черный» уничтожил ударный гексакоптер «Баба Яга». Вражеский дрон подбирался к позициям наших ребят для сброса мин. Также была продемонстрирована работа дрона-каникадзе в ночное время, что привело к горящей технике противника.

Ранее URA.RU сообщало, что по поручению губернатора региона Алексея Текслера передал на передовую гуманитарный груз, куда вошли 20 беспилотников, рации и дизель-генераторы. Подобные поставки ведутся регулярно.

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Челябинцы с передовой поблагодарили губернатора Челябинской области Алексея Текслера за предоставленные дроны и квадрокоптеры. Видеосообщения с ночной атакой на дроны и технику противника они разместили в соцсетях. «Небесная кара: Воины-челябинцы господствуют в небе, поддерживая наступление на Кураховском направлении. Переданные в подразделения беспилотники от губернатора Челябинской области FPV-дроны, сбросы с поражающими элементами и квадрокоптеры с тепловизорами MAVIK 3 T уже успели показать себя в боевых действиях», — говорится в telegram-канале «Работайте, братья!». На видео заметно, как оператор дрона с позывным «Черный» уничтожил ударный гексакоптер «Баба Яга». Вражеский дрон подбирался к позициям наших ребят для сброса мин. Также была продемонстрирована работа дрона-каникадзе в ночное время, что привело к горящей технике противника. Ранее URA.RU сообщало, что по поручению губернатора региона Алексея Текслера передал на передовую гуманитарный груз, куда вошли 20 беспилотников, рации и дизель-генераторы. Подобные поставки ведутся регулярно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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