Челябинский губернатор Текслер направил на СВО дроны, генераторы и рации. Фото

20 мая 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Текслер первый, кто отреагировал на письмо челябинских бойцов, сообщил замкомандира бригады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Челябинской области участникам СВО направили гуманитарный груз, куда вошли 20 беспилотников, рации и дизель-генераторы. Помощь 132-й отдельной мотострелковой бригаде оказали по поручении губернатора Алексея Текслера, сообщили 20 мая в пресс-службе правительства региона. «Этот случай уникальный: напрямую к губернатору через соцсети обратился боец, который добровольцем ушел на СВО. Губернатор не мог пропустить такое сообщение и сразу передал эту заявку мне», — передает слова вице-губернатора Алексея Фартыгина пресс-служба. На СВО передали более двух тысяч единиц различной помощи, включая вещи первой необходимости и одежду. В груз вошли четыре антидроновых системы, 20 беспилотников, рации, дизельные генераторы, печи-буржуйки и медикаменты. Фартыгин отметил, что правительство региона регулярно направляет помощь более 40 подразделениям с фронта. Бойцы передали благодарность Текслеру. «Мы подготовили несколько писем с просьбой оказать помощь фронту, конкретно нашей бригаде. Первым откликнулся Алексей Текслер. Сегодня основную часть загрузили, погрузка продолжается», — заявил замкомандира бригады по связям со СМИ Валерий Дерменжи. Бригаде, куда входят челябинские бойцы, направили рации, антидроновые системы и беспилотники фото: правительство Челябинской области В груз вошли порядка 20 беспилотников фото: правительство Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Челябинской области участникам СВО направили гуманитарный груз, куда вошли 20 беспилотников, рации и дизель-генераторы. Помощь 132-й отдельной мотострелковой бригаде оказали по поручении губернатора Алексея Текслера, сообщили 20 мая в пресс-службе правительства региона. «Этот случай уникальный: напрямую к губернатору через соцсети обратился боец, который добровольцем ушел на СВО. Губернатор не мог пропустить такое сообщение и сразу передал эту заявку мне», — передает слова вице-губернатора Алексея Фартыгина пресс-служба. На СВО передали более двух тысяч единиц различной помощи, включая вещи первой необходимости и одежду. В груз вошли четыре антидроновых системы, 20 беспилотников, рации, дизельные генераторы, печи-буржуйки и медикаменты. Фартыгин отметил, что правительство региона регулярно направляет помощь более 40 подразделениям с фронта. Бойцы передали благодарность Текслеру. «Мы подготовили несколько писем с просьбой оказать помощь фронту, конкретно нашей бригаде. Первым откликнулся Алексей Текслер. Сегодня основную часть загрузили, погрузка продолжается», — заявил замкомандира бригады по связям со СМИ Валерий Дерменжи.