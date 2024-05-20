Из Челябинской области участникам СВО направили гуманитарный груз, куда вошли 20 беспилотников, рации и дизель-генераторы. Помощь 132-й отдельной мотострелковой бригаде оказали по поручении губернатора Алексея Текслера, сообщили 20 мая в пресс-службе правительства региона.
«Этот случай уникальный: напрямую к губернатору через соцсети обратился боец, который добровольцем ушел на СВО. Губернатор не мог пропустить такое сообщение и сразу передал эту заявку мне», — передает слова вице-губернатора Алексея Фартыгина пресс-служба.
На СВО передали более двух тысяч единиц различной помощи, включая вещи первой необходимости и одежду. В груз вошли четыре антидроновых системы, 20 беспилотников, рации, дизельные генераторы, печи-буржуйки и медикаменты. Фартыгин отметил, что правительство региона регулярно направляет помощь более 40 подразделениям с фронта. Бойцы передали благодарность Текслеру.
«Мы подготовили несколько писем с просьбой оказать помощь фронту, конкретно нашей бригаде. Первым откликнулся Алексей Текслер. Сегодня основную часть загрузили, погрузка продолжается», — заявил замкомандира бригады по связям со СМИ Валерий Дерменжи.
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