Челябинский губернатор Текслер направил на СВО дроны, генераторы и рации. Фото

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , текслер алексей, топ
Текслер первый, кто отреагировал на письмо челябинских бойцов, сообщил замкомандира бригады Фото:
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Из Челябинской области участникам СВО направили гуманитарный груз, куда вошли 20 беспилотников, рации и дизель-генераторы. Помощь 132-й отдельной мотострелковой бригаде оказали по поручении губернатора Алексея Текслера, сообщили 20 мая в пресс-службе правительства региона.

«Этот случай уникальный: напрямую к губернатору через соцсети обратился боец, который добровольцем ушел на СВО. Губернатор не мог пропустить такое сообщение и сразу передал эту заявку мне», — передает слова вице-губернатора Алексея Фартыгина пресс-служба.

На СВО передали более двух тысяч единиц различной помощи, включая вещи первой необходимости и одежду. В груз вошли четыре антидроновых системы, 20 беспилотников, рации, дизельные генераторы, печи-буржуйки и медикаменты. Фартыгин отметил, что правительство региона регулярно направляет помощь более 40 подразделениям с фронта. Бойцы передали благодарность Текслеру.

«Мы подготовили несколько писем с просьбой оказать помощь фронту, конкретно нашей бригаде. Первым откликнулся Алексей Текслер. Сегодня основную часть загрузили, погрузка продолжается», — заявил замкомандира бригады по связям со СМИ Валерий Дерменжи.

Бригаде, куда входят челябинские бойцы, направили рации, антидроновые системы и беспилотники
Бригаде, куда входят челябинские бойцы, направили рации, антидроновые системы и беспилотники
В груз вошли порядка 20 беспилотников
В груз вошли порядка 20 беспилотников

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Из Челябинской области участникам СВО направили гуманитарный груз, куда вошли 20 беспилотников, рации и дизель-генераторы. Помощь 132-й отдельной мотострелковой бригаде оказали по поручении губернатора Алексея Текслера, сообщили 20 мая в пресс-службе правительства региона. «Этот случай уникальный: напрямую к губернатору через соцсети обратился боец, который добровольцем ушел на СВО. Губернатор не мог пропустить такое сообщение и сразу передал эту заявку мне», — передает слова вице-губернатора Алексея Фартыгина пресс-служба. На СВО передали более двух тысяч единиц различной помощи, включая вещи первой необходимости и одежду. В груз вошли четыре антидроновых системы, 20 беспилотников, рации, дизельные генераторы, печи-буржуйки и медикаменты. Фартыгин отметил, что правительство региона регулярно направляет помощь более 40 подразделениям с фронта. Бойцы передали благодарность Текслеру. «Мы подготовили несколько писем с просьбой оказать помощь фронту, конкретно нашей бригаде. Первым откликнулся Алексей Текслер. Сегодня основную часть загрузили, погрузка продолжается», — заявил замкомандира бригады по связям со СМИ Валерий Дерменжи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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