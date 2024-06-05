Кардиолог рассказал, для кого в первую очередь опасен солнечный удар

Кардиолог Орловский: детям и пожилым людям опасен солнечный удар

05 июня 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Солнечный удар легко получают пожилые люди и дети Фото: Денис Моргунов © URA.RU Людям с рядом заболеваний, а также детям и пожилым людям в первую очередь опасен солнечный удар. Об этом сообщил кардиолог Видновской КБ Минздрава Московской области Дмитрий Орловский. «Солнечный удар легко получают дети, пожилые. Это связано с незрелыми или нарушенными механизмами терморегуляции организма. В группе риска люди с диабетом, ишемией сердца, тахикардией, кардиомиопатией, астмой, циррозом печени и гепатитом», — сообщил NEWS.ru Дмитрий Орловский. Врач пояснил, что солнечные лучи нагревают голову, вызывая перегревание отделов головного мозга. По его словам, в зону риска входят и беременные женщины и лица, перенесшие инсульт или инфаркт. Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников поделился с URA.RU, что отдых у водоемов помогает легче пережить жару. Также удобно будет переждать жару в офисах и в местах, где есть кондиционеры. Он посоветовал проветривать помещения и пить больше воды в жаркую погоду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Людям с рядом заболеваний, а также детям и пожилым людям в первую очередь опасен солнечный удар. Об этом сообщил кардиолог Видновской КБ Минздрава Московской области Дмитрий Орловский. «Солнечный удар легко получают дети, пожилые. Это связано с незрелыми или нарушенными механизмами терморегуляции организма. В группе риска люди с диабетом, ишемией сердца, тахикардией, кардиомиопатией, астмой, циррозом печени и гепатитом», — сообщил NEWS.ru Дмитрий Орловский. Врач пояснил, что солнечные лучи нагревают голову, вызывая перегревание отделов головного мозга. По его словам, в зону риска входят и беременные женщины и лица, перенесшие инсульт или инфаркт. Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников поделился с URA.RU, что отдых у водоемов помогает легче пережить жару. Также удобно будет переждать жару в офисах и в местах, где есть кондиционеры. Он посоветовал проветривать помещения и пить больше воды в жаркую погоду.