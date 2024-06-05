Кардиолог рассказал, для кого в первую очередь опасен солнечный удар

Кардиолог Орловский: детям и пожилым людям опасен солнечный удар
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, машины, солнце, дорога, автомобили, солнце в глаза
Солнечный удар легко получают пожилые люди и дети Фото:

Людям с рядом заболеваний, а также детям и пожилым людям в первую очередь опасен солнечный удар. Об этом сообщил кардиолог Видновской КБ Минздрава Московской области Дмитрий Орловский.

«Солнечный удар легко получают дети, пожилые. Это связано с незрелыми или нарушенными механизмами терморегуляции организма. В группе риска люди с диабетом, ишемией сердца, тахикардией, кардиомиопатией, астмой, циррозом печени и гепатитом», — сообщил NEWS.ru Дмитрий Орловский.

Врач пояснил, что солнечные лучи нагревают голову, вызывая перегревание отделов головного мозга. По его словам, в зону риска входят и беременные женщины и лица, перенесшие инсульт или инфаркт.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников поделился с URA.RU, что отдых у водоемов помогает легче пережить жару. Также удобно будет переждать жару в офисах и в местах, где есть кондиционеры. Он посоветовал проветривать помещения и пить больше воды в жаркую погоду.

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Людям с рядом заболеваний, а также детям и пожилым людям в первую очередь опасен солнечный удар. Об этом сообщил кардиолог Видновской КБ Минздрава Московской области Дмитрий Орловский. «Солнечный удар легко получают дети, пожилые. Это связано с незрелыми или нарушенными механизмами терморегуляции организма. В группе риска люди с диабетом, ишемией сердца, тахикардией, кардиомиопатией, астмой, циррозом печени и гепатитом», — сообщил NEWS.ru Дмитрий Орловский. Врач пояснил, что солнечные лучи нагревают голову, вызывая перегревание отделов головного мозга. По его словам, в зону риска входят и беременные женщины и лица, перенесшие инсульт или инфаркт. Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников поделился с URA.RU, что отдых у водоемов помогает легче пережить жару. Также удобно будет переждать жару в офисах и в местах, где есть кондиционеры. Он посоветовал проветривать помещения и пить больше воды в жаркую погоду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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