Кардиолог рассказал, для кого в первую очередь опасен солнечный удар

Людям с рядом заболеваний, а также детям и пожилым людям в первую очередь опасен солнечный удар. Об этом сообщил кардиолог Видновской КБ Минздрава Московской области Дмитрий Орловский.
«Солнечный удар легко получают дети, пожилые. Это связано с незрелыми или нарушенными механизмами терморегуляции организма. В группе риска люди с диабетом, ишемией сердца, тахикардией, кардиомиопатией, астмой, циррозом печени и гепатитом», — сообщил
Врач пояснил, что солнечные лучи нагревают голову, вызывая перегревание отделов головного мозга. По его словам, в зону риска входят и беременные женщины и лица, перенесшие инсульт или инфаркт.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников поделился с URA.RU, что отдых у водоемов помогает легче пережить жару. Также удобно будет переждать жару в офисах и в местах, где есть кондиционеры. Он посоветовал проветривать помещения и пить больше воды в жаркую погоду.
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