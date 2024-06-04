Прокуратура оспорит решение суда о выплате «золотого парашюта» экс-мэру из ХМАО

Прокуратура ХМАО намерена оспорить решение суда, который признал законной выплату премии почти в миллион рублей экс-мэру Лянтора Сергею Махине при отставке. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«Прокуратура осталась недовольна решением суда. Они же были инициаторами процесса, предоставив в суд основания необоснованности столь высокой выплаты. Между тем суд Сургутского района принял решение в пользу Махини. В прокуратуре будут обжаловать это решение», — сообщил источник.
В окружном ведомстве сообщили, что документы по делу Махини еще не пришли из суда. Между тем не опровергли информацию о подаче апелляции. Решение будет приниматься после поступления документов.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-мэр Лянтора Махиня отстоял в суде выплату «золотого парашюта». Суд Сургутского района признал назначенные выплаты обоснованными.
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