04 июня 2024

Прокуратура оспорит решение суда о выплате «золотого парашюта» экс-мэру из ХМАО

Прокуратура повторит попытку лишить экс-мэра из ХМАО крупной денежной премии
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура подаст апелляцию и будет добиваться пересмотра дела
Прокуратура подаст апелляцию и будет добиваться пересмотра дела Фото:

Прокуратура ХМАО намерена оспорить решение суда, который признал законной выплату премии почти в миллион рублей экс-мэру Лянтора Сергею Махине при отставке. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. 

«Прокуратура осталась недовольна решением суда. Они же были инициаторами процесса, предоставив в суд основания необоснованности столь высокой выплаты. Между тем суд Сургутского района принял решение в пользу Махини. В прокуратуре будут обжаловать это решение», — сообщил источник. 

В окружном ведомстве сообщили, что документы по делу Махини еще не пришли из суда. Между тем не опровергли информацию о подаче апелляции. Решение будет приниматься после поступления документов. 

Ранее URA.RU сообщало, что экс-мэр Лянтора Махиня отстоял в суде выплату «золотого парашюта». Суд Сургутского района признал назначенные выплаты обоснованными. 

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Прокуратура ХМАО намерена оспорить решение суда, который признал законной выплату премии почти в миллион рублей экс-мэру Лянтора Сергею Махине при отставке. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.  «Прокуратура осталась недовольна решением суда. Они же были инициаторами процесса, предоставив в суд основания необоснованности столь высокой выплаты. Между тем суд Сургутского района принял решение в пользу Махини. В прокуратуре будут обжаловать это решение», — сообщил источник.  В окружном ведомстве сообщили, что документы по делу Махини еще не пришли из суда. Между тем не опровергли информацию о подаче апелляции. Решение будет приниматься после поступления документов.  Ранее URA.RU сообщало, что экс-мэр Лянтора Махиня отстоял в суде выплату «золотого парашюта». Суд Сургутского района признал назначенные выплаты обоснованными. 
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