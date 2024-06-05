Губернатор Текслер в первый день ПМЭФ надел футболку с картиной Айвазовского. Фото, видео

05 июня 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер отправился на выставку форума сразу с самолета Фото: Роман Наумов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 июня прилетел на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в футболке с картиной Айвазовского, изготовленной по заказу Челябинской картинной галереи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Я только с самолета и сначала решил зайти на стенд, оглядеться. Все деловые встречи будут в костюме, а футболка у меня из нашей картинной галереи. На ней картина Айвазовского, которая находится в нашей художественной картинной галерее», — поделился Текслер. Форум проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Там встретятся представители бизнеса и экономики из России и других стран. В программе — дискуссии, круглые столы и бизнес-завтраки. Одной из целей мероприятия коммуникация между элитой, которая позволит заключить новые сотрудничества и поделиться опытом. Стенд на выставке разместила и Челябинская область. Алексей Текслер приехал на МЭФ в футболке с изображением картины Айвазовского фото: пресс-служба правительства Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 июня прилетел на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в футболке с картиной Айвазовского, изготовленной по заказу Челябинской картинной галереи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Я только с самолета и сначала решил зайти на стенд, оглядеться. Все деловые встречи будут в костюме, а футболка у меня из нашей картинной галереи. На ней картина Айвазовского, которая находится в нашей художественной картинной галерее», — поделился Текслер. Форум проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Там встретятся представители бизнеса и экономики из России и других стран. В программе — дискуссии, круглые столы и бизнес-завтраки. Одной из целей мероприятия коммуникация между элитой, которая позволит заключить новые сотрудничества и поделиться опытом. Стенд на выставке разместила и Челябинская область.