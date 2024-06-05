Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 июня прилетел на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в футболке с картиной Айвазовского, изготовленной по заказу Челябинской картинной галереи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Я только с самолета и сначала решил зайти на стенд, оглядеться. Все деловые встречи будут в костюме, а футболка у меня из нашей картинной галереи. На ней картина Айвазовского, которая находится в нашей художественной картинной галерее», — поделился Текслер.
Форум проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Там встретятся представители бизнеса и экономики из России и других стран. В программе — дискуссии, круглые столы и бизнес-завтраки. Одной из целей мероприятия коммуникация между элитой, которая позволит заключить новые сотрудничества и поделиться опытом. Стенд на выставке разместила и Челябинская область.
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