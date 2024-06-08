Чехия отказалась отправлять своих инструкторов на Украину

Idnes: Чехия готова обучать ВСУ, но не станет направлять инструкторов на Украину

Чехия готова обучать солдат ВСУ, но только на своей территории, подчеркнула Яна Чернохова Фото: U. S. Army / Sgt. Jacob Holmes

Чехия выразила готовность провести обучение четырех тысяч украинских солдат, но только на собственной территории. Направлять своих инструкторов на Украину страна не намерена. Об этом заявила глава минобороны Чехии Яна Чернохова.

«Чехия могла бы в нынешнем году обучить 4 тысячи украинских военнослужащих на чешской территории. <…> Обучение украинских военных могло бы проходить на военном полигоне Либава в Оломоуцком крае. <…> [При этом] Чехия не планирует высылать своих инструкторов непосредственно на Украину», — написало издание Idnes со ссылкой на слова главы военного министерства страны.

Еще в прошлом году в Чехии отмечали, что готовы обучать украинских военных. Тем не менее в минобороны подчеркнули, что не будут поставлять вооружение Киеву. Сообщалось, что в 2023 году Прага уже обучила четыре тысячи солдат ВСУ, передает «Национальная служба новостей».