Три партии объявили об участии в выборах губернатора Челябинской области

Три партии уведомили избирательную комиссию Челябинской областио проведении конференций по выдвижению кандидатов на выборах губернатора. Об этом URA.RU 10 июня сообщили в облизбиркоме.
«Три партии уведомили избирком об участии в выборах губернатора региона. „Единая Россия“ проведет конференцию по выдвижению кандидата 13 июня, „Яблоко“ и „Зеленая альтернатива“ — 12 июня», — сообщили в облизбиркоме.
ЕР уже объявила о том, что поддержит выдвижение на второй срок действующего главы региона Алексея Текслера. Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков до проведения конференции воздержался от оглашения фамилии кандидата, которого выдвинет партия.
По словам Щербакова, партия выдвинет кандидатов и в челгордуму. Для этого будет проведена отдельная конференция, которая состоится после того, как выборы в думу будут объявлены официально. Что касается партии «Зеленая альтернатива», руководитель партийной фракции в заксобрании региона Михаил Махов на звонок URA.RU не ответил.
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