Когда появляются маслята: где искать и как правильно готовить

12 июня 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

Первые маслята были уже замечены в Подмосковье Фото: Nathan Wilson (nathan)/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 Долгожданный грибной сезон в России официально открыт — в лесах по всей стране начали появляться первые маслята. Этот ценный съедобный гриб является одним из самых популярных у любителей «тихой охоты». Где искать маслята и как правильно их готовить, — в материале URA.RU. Когда появляются маслята Научное название маслят — Suillus. Они относятся к роду Масленок семейства Масленковые. Сезон маслят обычно начинается в середине июня и длится до конца сентября. Опытные грибники знают, что маслята дают урожай в течение лета волнами. Первая волна приходится на вторую половину июня, когда наступает время сенокоса. В Московской области и центральных регионах России первые маслята появляются в начале июня и при отсутствии засухи радуют грибников на протяжении всего лета. Пик их активного роста приходится на вторую половину августа. К концу сентября их сезон подходит к завершению, но попадаются маслята в лесу до первой декады октября. В Ленинградской области и на северных территориях страны маслята начинают расти с начала июня. Однако их обильный урожай наблюдается в августе — октябре. В Сибири лето очень короткое. Основной период сбора маслят в этом регионе приходится на август—сентябрь, когда еще достаточно тепло и стоит дождливая погода. На Урале климат мягче, чем в Сибири. И любители маслят начинают собирать их уже в июне. В урожайный год сезон сбора маслят может продолжается вплоть до первых осенних заморозков, которые наступают во второй половине октября. Лучше всего маслята растут на влажных, но хорошо дренированных почвах Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Где искать маслята Маслята — это грибы с плотной шляпкой золотисто-коричневого цвета и толстой ножкой. Маслята любят расти в хвойных и смешанных лесах, особенно в сосновых борах. Их можно найти у основания деревьев, в траве или под опавшей хвоей. Как правило, они растут небольшими группами. Новость по теме Календарь для грибника на 2024 год: лучшие места и время сбора. Инфографика Лучше всего маслята растут на влажных, но хорошо дренированных почвах. Идеальное место — сосновый лес с примесью березы или осины, где почва богата перегноем. Чтобы найти маслята, нужно внимательно осматривать землю и приствольные круги деревьев. Опытные грибники советуют также обращать внимание на муравейники — маслята часто растут рядом с ними. Кроме того, маслята могут образовывать кольца или дуги, поэтому стоит внимательно осматривать участки вокруг первого найденного гриба. При сборе маслят важно соблюдать несколько правил. Во-первых, не стоит срывать все грибы подряд — нужно оставлять часть, чтобы они могли продолжить расти и размножаться. Во-вторых, следует аккуратно срезать грибы ножом, не повреждая грибницу. И в-третьих, не стоит собирать поврежденные, испорченные или сильно червивые экземпляры. Как отличить настоящий масленок от ложного У маслят нет серьезных ядовитых двойников, способных вызвать смертельное отравление. Как правило, к категории ложных маслят относятся виды, которые внешне похожи на благородные маслята, но значительно уступают им по вкусовым качествам и могут испортить блюдо или вызывать пищевое отравление. Самые распространенные ложные маслята — это желчный гриб. Желчный гриб имеет сходную золотисто-коричневую шляпку, но его ножка тоньше и длиннее, чем у настоящих маслят. Кроме того, при надавливании на гриб выделяется едкий, горький сок. Иногда неопытные грибники путаю с масленком гриб козляк. Этот гриб обладает неприятным, горьковатым вкусом. Более того, в его состав входят токсины, которые могут вызывать пищевые отравления, особенно у людей с чувствительным желудком. Поэтому этот гриб категорически не рекомендуется употреблять в пищу. Специалисты советуют обращать внимание на такие отличительные признаки маслят, как плотная, мясистая шляпка, толстая ножка, отсутствие кольца на ножке и характерный ореховый аромат при надавливании. Кроме того, настоящие маслята растут небольшими группами, а не пучками. Что можно приготовить из маслят Маслята богаты белками, витаминами и минералами, а их мякоть имеет приятный ореховый вкус. Это очень универсальный и вкусный гриб, который прекрасно подходит для приготовления как простых, так и изысканных ресторанных блюд. Один из классических вариантов — жареные маслята. Их можно обжарить целиком или нарезать ломтиками, добавив чеснок, зелень и специи. Такое блюдо станет отличным дополнением к мясу, рыбе или гарнирам. Маслята также прекрасно сочетаются с картофелем. Их можно тушить вместе с картофелем, добавляя лук, сметану и зелень. Или приготовить картофельное пюре, украсив его обжаренными маслятами. Для оригинального и сытного блюда можно фаршировать маслята рисовой начинкой. Для этого шляпки грибов очищают, фаршируют отварным рассыпчатым рисом, смешанным с луком, чесноком и зеленью. Затем фаршированные маслята запекают в духовке. И, конечно, из свежих маслят получается великолепный ароматный суп. Для этого нужно обжарить грибы с луком и чесноком, залить бульоном, добавить картофель и зелень. Такой суп порадует насыщенным вкусом. Чтобы наслаждаться вкусом маслят круглый год, их можно заготовить впрок. Для этого грибы моют, режут на кусочки, отваривают и маринуют в смеси уксуса, воды, соли и специй. Такие маринованные маслята прекрасно подойдут в качестве закуски или гарнира. Для любителей изысканной кухни подойдут блюда, где маслята выступают в качестве основного компонента. Например, можно сделать крем-суп из маслят или запечь их с сыром и сливками в духовке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Долгожданный грибной сезон в России официально открыт — в лесах по всей стране начали появляться первые маслята. Этот ценный съедобный гриб является одним из самых популярных у любителей «тихой охоты». Где искать маслята и как правильно их готовить, — в материале URA.RU. Научное название маслят — Suillus. Они относятся к роду Масленок семейства Масленковые. Сезон маслят обычно начинается в середине июня и длится до конца сентября. Опытные грибники знают, что маслята дают урожай в течение лета волнами. Первая волна приходится на вторую половину июня, когда наступает время сенокоса. В Московской области и центральных регионах России первые маслята появляются в начале июня и при отсутствии засухи радуют грибников на протяжении всего лета. Пик их активного роста приходится на вторую половину августа. К концу сентября их сезон подходит к завершению, но попадаются маслята в лесу до первой декады октября. В Ленинградской области и на северных территориях страны маслята начинают расти с начала июня. Однако их обильный урожай наблюдается в августе — октябре. В Сибири лето очень короткое. Основной период сбора маслят в этом регионе приходится на август—сентябрь, когда еще достаточно тепло и стоит дождливая погода. На Урале климат мягче, чем в Сибири. И любители маслят начинают собирать их уже в июне. В урожайный год сезон сбора маслят может продолжается вплоть до первых осенних заморозков, которые наступают во второй половине октября. Маслята — это грибы с плотной шляпкой золотисто-коричневого цвета и толстой ножкой. Маслята любят расти в хвойных и смешанных лесах, особенно в сосновых борах. Их можно найти у основания деревьев, в траве или под опавшей хвоей. Как правило, они растут небольшими группами. Лучше всего маслята растут на влажных, но хорошо дренированных почвах. Идеальное место — сосновый лес с примесью березы или осины, где почва богата перегноем. Чтобы найти маслята, нужно внимательно осматривать землю и приствольные круги деревьев. Опытные грибники советуют также обращать внимание на муравейники — маслята часто растут рядом с ними. Кроме того, маслята могут образовывать кольца или дуги, поэтому стоит внимательно осматривать участки вокруг первого найденного гриба. При сборе маслят важно соблюдать несколько правил. Во-первых, не стоит срывать все грибы подряд — нужно оставлять часть, чтобы они могли продолжить расти и размножаться. Во-вторых, следует аккуратно срезать грибы ножом, не повреждая грибницу. И в-третьих, не стоит собирать поврежденные, испорченные или сильно червивые экземпляры. У маслят нет серьезных ядовитых двойников, способных вызвать смертельное отравление. Как правило, к категории ложных маслят относятся виды, которые внешне похожи на благородные маслята, но значительно уступают им по вкусовым качествам и могут испортить блюдо или вызывать пищевое отравление. Самые распространенные ложные маслята — это желчный гриб. Желчный гриб имеет сходную золотисто-коричневую шляпку, но его ножка тоньше и длиннее, чем у настоящих маслят. Кроме того, при надавливании на гриб выделяется едкий, горький сок. Иногда неопытные грибники путаю с масленком гриб козляк. Этот гриб обладает неприятным, горьковатым вкусом. Более того, в его состав входят токсины, которые могут вызывать пищевые отравления, особенно у людей с чувствительным желудком. Поэтому этот гриб категорически не рекомендуется употреблять в пищу. Специалисты советуют обращать внимание на такие отличительные признаки маслят, как плотная, мясистая шляпка, толстая ножка, отсутствие кольца на ножке и характерный ореховый аромат при надавливании. Кроме того, настоящие маслята растут небольшими группами, а не пучками. Маслята богаты белками, витаминами и минералами, а их мякоть имеет приятный ореховый вкус. Это очень универсальный и вкусный гриб, который прекрасно подходит для приготовления как простых, так и изысканных ресторанных блюд. Один из классических вариантов — жареные маслята. Их можно обжарить целиком или нарезать ломтиками, добавив чеснок, зелень и специи. Такое блюдо станет отличным дополнением к мясу, рыбе или гарнирам. Маслята также прекрасно сочетаются с картофелем. Их можно тушить вместе с картофелем, добавляя лук, сметану и зелень. Или приготовить картофельное пюре, украсив его обжаренными маслятами. Для оригинального и сытного блюда можно фаршировать маслята рисовой начинкой. Для этого шляпки грибов очищают, фаршируют отварным рассыпчатым рисом, смешанным с луком, чесноком и зеленью. Затем фаршированные маслята запекают в духовке. И, конечно, из свежих маслят получается великолепный ароматный суп. Для этого нужно обжарить грибы с луком и чесноком, залить бульоном, добавить картофель и зелень. Такой суп порадует насыщенным вкусом. Чтобы наслаждаться вкусом маслят круглый год, их можно заготовить впрок. Для этого грибы моют, режут на кусочки, отваривают и маринуют в смеси уксуса, воды, соли и специй. Такие маринованные маслята прекрасно подойдут в качестве закуски или гарнира. Для любителей изысканной кухни подойдут блюда, где маслята выступают в качестве основного компонента. Например, можно сделать крем-суп из маслят или запечь их с сыром и сливками в духовке.