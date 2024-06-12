Герой России Альберт Зайнуллин рассказал об эффекте, который на бойцов оказывает гумпомощь. Своими эмоциями Зайнуллин поделился 13 июня перед оглашением послания губернатора Челябинской области Алексея Текслера к парламенту региона.
«К нам регулярно приезжают гуманитарные конвои, получаем помощь. Это очень помогает. Получаем письма от детей, это очень сильно подбадривает», — сказал Зайнуллин.
Алексей Текслер начал обращение с темы СВО. Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания.
Альберт Зайнуллин, младший сержант Министерства обороны РФ, участвует в специальной военной операции, командует взводом. Звезду Героя в конце мая ему вручил президент Владимир Путин.
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