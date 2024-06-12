12 июня 2024

Герой России Зайнуллин рассказал об эмоциях челябинских бойцов от детских писем. Видео

Письма от детей подбадривают бойцов на СВО для выполнения боевых задач
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Герой России Альберт Зайнуллин рассказал о поддержке бойцов
Герой России Альберт Зайнуллин рассказал о поддержке бойцов Фото:

Герой России Альберт Зайнуллин рассказал об эффекте, который на бойцов оказывает гумпомощь. Своими эмоциями Зайнуллин поделился 13 июня перед оглашением послания губернатора Челябинской области Алексея Текслера к парламенту региона.

«К нам регулярно приезжают гуманитарные конвои, получаем помощь. Это очень помогает. Получаем письма от детей, это очень сильно подбадривает», — сказал Зайнуллин.

Алексей Текслер начал обращение с темы СВО. Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания.

Альберт Зайнуллин, младший сержант Министерства обороны РФ, участвует в специальной военной операции, командует взводом. Звезду Героя в конце мая ему вручил президент Владимир Путин.

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Герой России Альберт Зайнуллин рассказал об эффекте, который на бойцов оказывает гумпомощь. Своими эмоциями Зайнуллин поделился 13 июня перед оглашением послания губернатора Челябинской области Алексея Текслера к парламенту региона. «К нам регулярно приезжают гуманитарные конвои, получаем помощь. Это очень помогает. Получаем письма от детей, это очень сильно подбадривает», — сказал Зайнуллин. Алексей Текслер начал обращение с темы СВО. Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания. Альберт Зайнуллин, младший сержант Министерства обороны РФ, участвует в специальной военной операции, командует взводом. Звезду Героя в конце мая ему вручил президент Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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