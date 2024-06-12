Власти ХМАО предрекают наплыв медведей в города из-за угощений на трассе

Власти ХМАО предрекают наплыв медведей в населенные пункты если их не прекратить подкармливать на трассе. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры».
«Из добрых побуждений и любопытства некоторые смельчаки останавливаются и снимают мишек на камеры, подкармливая косолапых тем, что было в машине под рукой. Потеряв страх перед человеком и транспортом, медведи начинают наведываться и в населенные пункты, где роются в свалках и проникают на частные территории. Агрессивное поведение голодного хищника представляет опасность для здоровья и жизни людей», — сказано в посте.
Кроме этого потерявший страх медведь становится «попрошайкой» на дорогах и далеко от них не отходит. «Это создает реальные угрозы безопасности движения. Если вы увидели медведя на трассе, важно помнить о безопасности. Не останавливайтесь, чтобы его покормить или сфотографировать», — указано в посте.
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