12 июня 2024

Власти ХМАО предрекают наплыв медведей в города из-за угощений на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Зоологи беспокоятся, что медведи перестанут бояться людей
Зоологи беспокоятся, что медведи перестанут бояться людей Фото:

Власти ХМАО предрекают наплыв медведей в населенные пункты если их не прекратить подкармливать на трассе. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры».

«Из добрых побуждений и любопытства некоторые смельчаки останавливаются и снимают мишек на камеры, подкармливая косолапых тем, что было в машине под рукой. Потеряв страх перед человеком и транспортом, медведи начинают наведываться и в населенные пункты, где роются в свалках и проникают на частные территории. Агрессивное поведение голодного хищника представляет опасность для здоровья и жизни людей», — сказано в посте.

Кроме этого потерявший страх медведь становится «попрошайкой» на дорогах и далеко от них не отходит. «Это создает реальные угрозы безопасности движения. Если вы увидели медведя на трассе, важно помнить о безопасности. Не останавливайтесь, чтобы его покормить или сфотографировать», — указано в посте.

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Власти ХМАО предрекают наплыв медведей в населенные пункты если их не прекратить подкармливать на трассе. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры». «Из добрых побуждений и любопытства некоторые смельчаки останавливаются и снимают мишек на камеры, подкармливая косолапых тем, что было в машине под рукой. Потеряв страх перед человеком и транспортом, медведи начинают наведываться и в населенные пункты, где роются в свалках и проникают на частные территории. Агрессивное поведение голодного хищника представляет опасность для здоровья и жизни людей», — сказано в посте. Кроме этого потерявший страх медведь становится «попрошайкой» на дорогах и далеко от них не отходит. «Это создает реальные угрозы безопасности движения. Если вы увидели медведя на трассе, важно помнить о безопасности. Не останавливайтесь, чтобы его покормить или сфотографировать», — указано в посте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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