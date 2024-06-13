Почему ресторан из Владивостока решил замахнуться на гастрорынок Екатеринбурга

В Екатеринбурге в середине июня откроется «Супра» из Владивостока

13 июня 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

В ресторане будут делать ставку на эмоциональный сервис (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Ресторан-дом грузинской кухни «Супра» впервые вышел за пределы Владивостока — в середине июня он откроется в бывшем банкетном зале «Зимний сада» в Екатеринбурге. На Урале первую «Супру» доверили открыть Катерине Никитиной: за ее плечами открытие многих гастроконцепций в команде Кирилла Шлаена, а также работа в кавказском ресторане Аркадия Новикова «Высота 5642». Как рассказала URA.RU Никитина, у нее была мечта — открыть подобного уровня заведение в Екатеринбурге. «Шесть лет назад впервые пришла в „Супру“. Был вторник, два часа дня. Но вместо атмосферы бизнес-ланча меня окружала полная гамарджоба. Радость-смех-веселье, официанты поднимают тосты с гостями, вино рекой, мимо несут гигантский надутый чебурек — кстати, впервые в России увидела. С того дня абсолютно искренне считаю „Супру“ эталонным примером работы с гостями. И сразу поняла — хочу, чтобы в моем родном городе было так. Чтобы был ресторан, главная идея которого — впечатлять, давать гостям поводы восклицать: „Вот это да!“», — пояснила Катерина. Идея открыть «Супру» в Екатеринбурге пришла в 2023 году. «У меня была обычная рабочая встреча, ничего такого, вообще по иному поводу. Вдруг мой генеральный партнер сказал: „Слушай, есть мысль открыть ‚Супру‘ в Екатеринбурге, что думаешь?“. Я мгновенно: „Да! Конечно!“. Я хочу, могу и буду работать только с тем, что меня зажигает. А это предложение — из категории „мечтал, но вслух сказать боялся“», — рассказала Никитина. Известно, что ресторан будет занимать три этажа. Внутри разместят оранжевую «Волгу» и настоящий фонтан в центре зала. Первая «Супра» открылась в 2017 году и с тех пор стала самым популярным национальным проектом в дальневосточном регионе. Основная фишка ресторана — эмоциональный сервис. Здесь гостей поздравляют песней, танцем, фирменным тостом и рогом с вином. Атмосфера грузинского гостеприимства не оставляет равнодушным никого, поэтому в среднем в «Супре» встречают около 50 000 гостей, которые готовы стоять в очереди до часу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ресторан-дом грузинской кухни «Супра» впервые вышел за пределы Владивостока — в середине июня он откроется в бывшем банкетном зале «Зимний сада» в Екатеринбурге. На Урале первую «Супру» доверили открыть Катерине Никитиной: за ее плечами открытие многих гастроконцепций в команде Кирилла Шлаена, а также работа в кавказском ресторане Аркадия Новикова «Высота 5642». Как рассказала URA.RU Никитина, у нее была мечта — открыть подобного уровня заведение в Екатеринбурге. «Шесть лет назад впервые пришла в „Супру“. Был вторник, два часа дня. Но вместо атмосферы бизнес-ланча меня окружала полная гамарджоба. Радость-смех-веселье, официанты поднимают тосты с гостями, вино рекой, мимо несут гигантский надутый чебурек — кстати, впервые в России увидела. С того дня абсолютно искренне считаю „Супру“ эталонным примером работы с гостями. И сразу поняла — хочу, чтобы в моем родном городе было так. Чтобы был ресторан, главная идея которого — впечатлять, давать гостям поводы восклицать: „Вот это да!“», — пояснила Катерина. Идея открыть «Супру» в Екатеринбурге пришла в 2023 году. «У меня была обычная рабочая встреча, ничего такого, вообще по иному поводу. Вдруг мой генеральный партнер сказал: „Слушай, есть мысль открыть ‚Супру‘ в Екатеринбурге, что думаешь?“. Я мгновенно: „Да! Конечно!“. Я хочу, могу и буду работать только с тем, что меня зажигает. А это предложение — из категории „мечтал, но вслух сказать боялся“», — рассказала Никитина. Известно, что ресторан будет занимать три этажа. Внутри разместят оранжевую «Волгу» и настоящий фонтан в центре зала. Первая «Супра» открылась в 2017 году и с тех пор стала самым популярным национальным проектом в дальневосточном регионе. Основная фишка ресторана — эмоциональный сервис. Здесь гостей поздравляют песней, танцем, фирменным тостом и рогом с вином. Атмосфера грузинского гостеприимства не оставляет равнодушным никого, поэтому в среднем в «Супре» встречают около 50 000 гостей, которые готовы стоять в очереди до часу.