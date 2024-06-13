В Екатеринбурге четырехмесячный малыш сломал ключицу в бассейне

14 июня 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Маме пострадавшего выплатили 50 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском центре раннего плавания «Буль-Буль» 29 мая четырехмесячный мальчик сломал ключицу во время занятия с инструктором. Об этом сообщила мама ребенка. Она написала досудебную претензию на сотрудника компании, который занимался с ее сыном, однако инструктор продолжил работать. «Самое ужасное, что они даже этого сотрудника от работы не отстранили. Это был главный пункт в моей претензии — его просто проигнорировали. Инструктор продолжает работать с детками, как ни в чем не бывало», — сообщила мама пострадавшего Е1.RU. Управляющая центра рассказала порталу, что, несмотря на то, что виновность организации еще была не доказана, женщине заплатили 50 тысяч рублей. Помимо этого, организация пообещала вернуть все расходы на лечение малыша, если женщина пришлет им перечень необходимых препаратов и услуг, а также подтверждающие медицинские справки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском центре раннего плавания «Буль-Буль» 29 мая четырехмесячный мальчик сломал ключицу во время занятия с инструктором. Об этом сообщила мама ребенка. Она написала досудебную претензию на сотрудника компании, который занимался с ее сыном, однако инструктор продолжил работать. «Самое ужасное, что они даже этого сотрудника от работы не отстранили. Это был главный пункт в моей претензии — его просто проигнорировали. Инструктор продолжает работать с детками, как ни в чем не бывало», — сообщила мама пострадавшего Е1.RU. Управляющая центра рассказала порталу, что, несмотря на то, что виновность организации еще была не доказана, женщине заплатили 50 тысяч рублей. Помимо этого, организация пообещала вернуть все расходы на лечение малыша, если женщина пришлет им перечень необходимых препаратов и услуг, а также подтверждающие медицинские справки.