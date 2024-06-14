Екатеринбуржцы поддались моде и массово скупают советскую фототехнику

14 июня 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Чаще всего екатеринбуржцы покупают фототехнику Kodak Фото: Виталий Страхов © URA.RU Екатеринбуржцы в 2024 году стали чаще покупать пленочные фотоаппараты известных брендов — Kodak, Fujifilm, Polaroid. Аналитики сервиса «Авито» изучили, как часто уральцы покупали фототехнику в нынешнем году относительно весны 2023 года, и поделились статистикой с URA.RU. «Выше всего в топе продаж бренд Kodak, прирост составил 71%, Fujifilm на втором месте по популярности, фотоаппараты этой марки покупали на 44% чаще», — говорится в релизе. Также в тройку лидеров вошел бренд Polaroid (+23%). Кроме этого, в число популярных брендов вошли «Зенит» (14%) и Olympus (4%). Средняя стоимость фотоаппаратов Kodak составляет 3100 рублей. Фототехника Polaroid стоит в среднем 3500 рублей. Дороже всего обойдутся пленочные фотоаппараты от Fujifilm — 6900 рублей в среднем. О том, что в Екатеринбурге возрождается тренд на советские вещи, URA.RU рассказывало в начале мая. Тогда, по данным «Авито», в Екатеринбурге за год на 7% увеличились продажи мебели и коллекционных вещей. Продажи советских гардеробных систем выросли почти в три раза, а пластинки стали покупать в 2,5 раза чаще. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы в 2024 году стали чаще покупать пленочные фотоаппараты известных брендов — Kodak, Fujifilm, Polaroid. Аналитики сервиса «Авито» изучили, как часто уральцы покупали фототехнику в нынешнем году относительно весны 2023 года, и поделились статистикой с URA.RU. «Выше всего в топе продаж бренд Kodak, прирост составил 71%, Fujifilm на втором месте по популярности, фотоаппараты этой марки покупали на 44% чаще», — говорится в релизе. Также в тройку лидеров вошел бренд Polaroid (+23%). Кроме этого, в число популярных брендов вошли «Зенит» (14%) и Olympus (4%). Средняя стоимость фотоаппаратов Kodak составляет 3100 рублей. Фототехника Polaroid стоит в среднем 3500 рублей. Дороже всего обойдутся пленочные фотоаппараты от Fujifilm — 6900 рублей в среднем. О том, что в Екатеринбурге возрождается тренд на советские вещи, URA.RU рассказывало в начале мая. Тогда, по данным «Авито», в Екатеринбурге за год на 7% увеличились продажи мебели и коллекционных вещей. Продажи советских гардеробных систем выросли почти в три раза, а пластинки стали покупать в 2,5 раза чаще.