Екатеринбуржцы скупают советские пластинки, мебель и одежду

На рынке актуальны пленочные фотоаппараты, пластинки, посуда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге в апреле 2024 года выросли продажи советских пластинок, мебели, предметов гардероба и трамвайных билетов эпохи СССР, рассказали URA.RU в «Авито». Аналитики изучили статистику продаж советских товаров в 2023-м и 2024 году.

«У покупателей растет чувство ностальгии, например, актуальны пленочные фотоаппараты, грампластинки, советская посуда, их приобретают в качестве декора и для повседневного использования. Продажи пластинок в апреле выросли в 2,5 раза. Средняя цена — 400 рублей», — сказано в релизе.

На рынке сформировался тренд на советскую мебель, коллекционеры охотятся за венскими стульями. Продажи мебели, предметов интерьера и коллекционных вещей из СССР на «Авито» в Екатеринбурге за год выросли на 7%, а продажи советских гардеробных систем выросли почти в 3 раза; средняя цена такой системы — 18300 рублей.

Екатеринбуржцы также стали активнее покупать винтажную мужскую и женскую одежду. Причем продажи женских вещей за год выросли сильнее (+27%), чем мужских (+2%).

«Это может быть связано с мировым трендом на винтажные вещи в гардеробе, а кроме того популярностью фильмов и сериалов про советскую эпоху, в частности „Слова пацана“», — предполагают в «Авито». Женские вещи продаются в среднем за 1500 рублей, мужские — за 5800 рублей.