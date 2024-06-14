Ведьма из Екатеринбурга рассказала о трудностях участия в «Битве экстрасенсов»

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Тамара Халы участвовала в 24-м сезоне шоу
Тамара Халы участвовала в 24-м сезоне шоу

Ведьма Тамара Халы из Екатеринбурга, которая недавно покинула шоу «Новая битва экстрасенсов», была уверена, что окажется в четверке лидеров. Но девушке пришлось покинуть шоу — так решили зрители. При этом шаманка рассказала URA.RU, что во время съемок ей приходилось сталкиваться с небольшими трудностями.

«Например, с длительным ожиданием своей очереди, к перепроверке, когда проходишь испытания, ведущие по несколько раз задают вопросы. Это немного выматывает. Но опять-таки я понимаю, что это их работа, и никто на слово верить мне не будет», — поделилась ведьма.

Также Тамара Халы опровергла, что участникам дают подсказки перед прохождением испытаний, а с ее стороны на проекте не было никакой инсценировки. «Все, что показывала и что в итоге выходило на экране, достигала своим трудом. Такое восприятие для серьезных практиков, которые в итоге попадают на программу, немножко оскорбительное. Но уверена, что мои коллеги, наверное, тоже понимают, почему так происходит», — подчеркнула девушка.

Тамара Халы участвовала в 24-м сезоне шоу. «Битву экстрасенсов» ведьма покинула со слезами на глаза, уступив в голосовании колдуну Александру Сакову. В интервью URA.RU шаманка поделилась, почему магия вошла в моду, удается ли ей справляться со своими способностями, и как обстоят дела на съемочной площадке.

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Ведьма Тамара Халы из Екатеринбурга, которая недавно покинула шоу «Новая битва экстрасенсов», была уверена, что окажется в четверке лидеров. Но девушке пришлось покинуть шоу — так решили зрители. При этом шаманка рассказала URA.RU, что во время съемок ей приходилось сталкиваться с небольшими трудностями. «Например, с длительным ожиданием своей очереди, к перепроверке, когда проходишь испытания, ведущие по несколько раз задают вопросы. Это немного выматывает. Но опять-таки я понимаю, что это их работа, и никто на слово верить мне не будет», — поделилась ведьма. Также Тамара Халы опровергла, что участникам дают подсказки перед прохождением испытаний, а с ее стороны на проекте не было никакой инсценировки. «Все, что показывала и что в итоге выходило на экране, достигала своим трудом. Такое восприятие для серьезных практиков, которые в итоге попадают на программу, немножко оскорбительное. Но уверена, что мои коллеги, наверное, тоже понимают, почему так происходит», — подчеркнула девушка. Тамара Халы участвовала в 24-м сезоне шоу. «Битву экстрасенсов» ведьма покинула со слезами на глаза, уступив в голосовании колдуну Александру Сакову. В интервью URA.RU шаманка поделилась, почему магия вошла в моду, удается ли ей справляться со своими способностями, и как обстоят дела на съемочной площадке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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