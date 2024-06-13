Уральская ведьма рассказала о закулисье «Битвы экстрасенсов»

Правда ли, что участникам известны ответы, и почему люди начали больше верить в магию

14 июня 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Первые способности у Тамара Халы появились в возрасте трех лет Фото предоставлено URA.RU телеканалом ТНТ Шаманка и ведьма Тамара Халы родом из свердловского поселка Атиг, сейчас живет на Алтае. Недавно она стала участницей «Новой битвы экстрасенсов» на ТНТ. До финала девушка дойти не смогла и со слезами покинула шоу. URA.RU поговорило с ведьмой о моде на магию, ее способностях и закулисье проекта. — Тамара, почему вы решили помогать людям с помощью магии? — Так сложились обстоятельства. Наверное, за меня решили духи. Я работаю с людьми уже более 20 лет в своем направлении: в магии, в медитациях, в психологии и чуть меньше по времени в шаманизме. Если человек отрицает свое нутро, то все равно рано или поздно высшие силы приведут его к реализации заложенного в нем дара. Так сказать, «не хочешь — заставим». Думаю, если человек чувствует, что он видит немного больше, чем обыватель, и благодаря этому он может помочь другим, лучше с этого пути не сворачивать. Если это отрицать, то просто может быть больнее для человека, который обладает определенными способностями. Но развивать все нужно так, чтобы это было лишь во благо и безопасно для себя и для других людей. Шаманка всегда чувствует ответственность за проявление своих способностей Фото предоставлено URA.RU телеканалом ТНТ — А как вы пришли именно к шаманству, а не просто к магии? — Полагаю, что уже я родилась шаманом. С трех лет у меня осознанное сновидение. Многие удивляются, но я помню ранее детство и даже себя еще до момента рождения. И я рассказывала маме диалоги, которые мне никто не мог рассказать. Ее это всегда удивляло. Если говорить про осознанный выбор и путь, который все-таки меня привел к шаманизму, то это случилось примерно три года назад. Обстоятельства сложились таким образом, что духи направили меня к шаману. Теперь мы очень близко дружим и доверяем друг другу. Серьезно и глубоко начала развиваться в этом направлении после того, как сделала своими руками первый бубен, и у меня прошло шаманское посвящение. Мой друг-шаман говорит, что есть люди, которые очень много над собой работают, и когда их выбирают духи, то иного пути у них нет. Я почувствовала это внутри себя. Шаман сказал, что путь к бубну мне открыт, именно в этот момент я осознала, что моя дорога определена. — К вам наверняка часто обращаются люди. С какими самыми нестандартными вопросами, если не секрет? — Наверно, самый нестандартный для меня, это найти котенка или собаку (улыбается). — Всегда интересовало, есть ли у шаманов и ведьм некий карьерный рост? Если да, в чем он измеряется? — Мне кажется, во внутреннем росте, в восприятии мира, во взаимодействии с тонкими материями и, наверное, в результативности обрядов и взаимодействии с людьми, когда идет работа через магические каналы или через шаманизм. Результат может зависеть от многих факторов, и не всегда от квалификации самого мастера. Хотя я все-таки делаю акцент на внутренний рост. Клиентами Тамары Халы становятся политики и звезды, но их имена она не раскрывает Фото предоставлено URA.RU телеканалом ТНТ — Мешают ли вам жить ваши экстрасенсорные способности? — Уже не мешают. В юности был период, когда я хотела только любви. Мне было действительно сложно, потому что я видела людей просто насквозь, и это очень мешало. Сейчас я смогла это обуздать, более того, стараюсь не применять свои способности на каждом встречном. Мне больше интересно узнавать человека естественным способом, а не экстрасенсорным. — Как вам кажется, стало ли в последнее время больше людей, которые верят в потусторонние силы? — В последнее время это стало более модно. Все раскладывают таро, занимаются эзотерикой, ловят дзен и тому подобное. Но мистика всегда была интересна. Как говорится, «боимся, но идем». — Поговорим немного о последнем сезоне «Новая битва экстрасенсов». Выбывшие ранее участники разоблачали программу и говорили, что там одна сплошная инсценировка: ответы все известны, задания тоже. Так ли это? Новость по теме Ведьма из Екатеринбурга со слезами выбыла из «Битвы экстрасенсов» — Ничего не могу говорить про других участников, скажу лишь за себя. На проекте все правда. Никакой инсценировки в моей работе не было, и никакие ответы мне никто не говорил. Все, что показывала и что в итоге выходило на экране, достигала своим трудом. Такое восприятие для серьезных практиков, которые в итоге попадают на программу, немножко оскорбительное. Но уверена, что мои коллеги, наверное, тоже понимают, почему так происходит. Всегда говорю, что не надо никому верить. В принципе, вы тоже можете мне не верить. Более того, я не буду доказывать обратное. Важно верить только тому, что вы видите, чувствуете. — С какими сложностями пришлось столкнуться во время съемок? — Например, длительным ожиданием своей очереди, к перепроверке, когда проходишь испытания, ведущие по несколько раз задают вопросы. Это немного выматывает. Но опять-таки я понимаю, что это их работа, и никто на слово верить мне не будет. Девушка вошла в шестерку сильнейших экстрасенсов 24-го сезона Фото предоставлено URA.RU телеканалом ТНТ — Как думаете, почему вам пришлось покинуть шоу? — Вероятно, пришло мое время. Честно говоря, я видела себя в четверке лидеров. С самого начала я верно определила всех финалистов. Но этого не произошло, такое тоже бывает. Обидно, конечно. — Некоторые участники рассказывали, что победа в шоу иногда достается человеку за деньги. Согласны ли вы с этим? — Понятия не имею. К сожалению, я не победитель, проверить не могу (смеется). — Стали ли вы более узнаваемой после проекта? — Однозначно да! К моему удивлению, даже на Алтае меня узнают, просят автографы и сфотографироваться. Иногда некоторые узнают, но стесняются подходить. На самом деле я всегда открыта к контакту, если человек адекватно настроен и с уважением ко мне относится. Я соблюдаю личные границы, стараюсь очень вежливо общаться с людьми и в ответ хочу получать то же самое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шаманка и ведьма Тамара Халы родом из свердловского поселка Атиг, сейчас живет на Алтае. Недавно она стала участницей «Новой битвы экстрасенсов» на ТНТ. До финала девушка дойти не смогла и со слезами покинула шоу. URA.RU поговорило с ведьмой о моде на магию, ее способностях и закулисье проекта. — Тамара, почему вы решили помогать людям с помощью магии? — Так сложились обстоятельства. Наверное, за меня решили духи. Я работаю с людьми уже более 20 лет в своем направлении: в магии, в медитациях, в психологии и чуть меньше по времени в шаманизме. Если человек отрицает свое нутро, то все равно рано или поздно высшие силы приведут его к реализации заложенного в нем дара. Так сказать, «не хочешь — заставим». Думаю, если человек чувствует, что он видит немного больше, чем обыватель, и благодаря этому он может помочь другим, лучше с этого пути не сворачивать. Если это отрицать, то просто может быть больнее для человека, который обладает определенными способностями. Но развивать все нужно так, чтобы это было лишь во благо и безопасно для себя и для других людей. — А как вы пришли именно к шаманству, а не просто к магии? — Полагаю, что уже я родилась шаманом. С трех лет у меня осознанное сновидение. Многие удивляются, но я помню ранее детство и даже себя еще до момента рождения. И я рассказывала маме диалоги, которые мне никто не мог рассказать. Ее это всегда удивляло. Если говорить про осознанный выбор и путь, который все-таки меня привел к шаманизму, то это случилось примерно три года назад. Обстоятельства сложились таким образом, что духи направили меня к шаману. Теперь мы очень близко дружим и доверяем друг другу. Серьезно и глубоко начала развиваться в этом направлении после того, как сделала своими руками первый бубен, и у меня прошло шаманское посвящение. Мой друг-шаман говорит, что есть люди, которые очень много над собой работают, и когда их выбирают духи, то иного пути у них нет. Я почувствовала это внутри себя. Шаман сказал, что путь к бубну мне открыт, именно в этот момент я осознала, что моя дорога определена. — К вам наверняка часто обращаются люди. С какими самыми нестандартными вопросами, если не секрет? — Наверно, самый нестандартный для меня, это найти котенка или собаку (улыбается). — Всегда интересовало, есть ли у шаманов и ведьм некий карьерный рост? Если да, в чем он измеряется? — Мне кажется, во внутреннем росте, в восприятии мира, во взаимодействии с тонкими материями и, наверное, в результативности обрядов и взаимодействии с людьми, когда идет работа через магические каналы или через шаманизм. Результат может зависеть от многих факторов, и не всегда от квалификации самого мастера. Хотя я все-таки делаю акцент на внутренний рост. — Мешают ли вам жить ваши экстрасенсорные способности? — Уже не мешают. В юности был период, когда я хотела только любви. Мне было действительно сложно, потому что я видела людей просто насквозь, и это очень мешало. Сейчас я смогла это обуздать, более того, стараюсь не применять свои способности на каждом встречном. Мне больше интересно узнавать человека естественным способом, а не экстрасенсорным. — Как вам кажется, стало ли в последнее время больше людей, которые верят в потусторонние силы? — В последнее время это стало более модно. Все раскладывают таро, занимаются эзотерикой, ловят дзен и тому подобное. Но мистика всегда была интересна. Как говорится, «боимся, но идем». — Поговорим немного о последнем сезоне «Новая битва экстрасенсов». Выбывшие ранее участники разоблачали программу и говорили, что там одна сплошная инсценировка: ответы все известны, задания тоже. Так ли это? — Ничего не могу говорить про других участников, скажу лишь за себя. На проекте все правда. Никакой инсценировки в моей работе не было, и никакие ответы мне никто не говорил. Все, что показывала и что в итоге выходило на экране, достигала своим трудом. Такое восприятие для серьезных практиков, которые в итоге попадают на программу, немножко оскорбительное. Но уверена, что мои коллеги, наверное, тоже понимают, почему так происходит. Всегда говорю, что не надо никому верить. В принципе, вы тоже можете мне не верить. Более того, я не буду доказывать обратное. Важно верить только тому, что вы видите, чувствуете. — С какими сложностями пришлось столкнуться во время съемок? — Например, длительным ожиданием своей очереди, к перепроверке, когда проходишь испытания, ведущие по несколько раз задают вопросы. Это немного выматывает. Но опять-таки я понимаю, что это их работа, и никто на слово верить мне не будет. — Как думаете, почему вам пришлось покинуть шоу? — Вероятно, пришло мое время. Честно говоря, я видела себя в четверке лидеров. С самого начала я верно определила всех финалистов. Но этого не произошло, такое тоже бывает. Обидно, конечно. — Некоторые участники рассказывали, что победа в шоу иногда достается человеку за деньги. Согласны ли вы с этим? — Понятия не имею. К сожалению, я не победитель, проверить не могу (смеется). — Стали ли вы более узнаваемой после проекта? — Однозначно да! К моему удивлению, даже на Алтае меня узнают, просят автографы и сфотографироваться. Иногда некоторые узнают, но стесняются подходить. На самом деле я всегда открыта к контакту, если человек адекватно настроен и с уважением ко мне относится. Я соблюдаю личные границы, стараюсь очень вежливо общаться с людьми и в ответ хочу получать то же самое.