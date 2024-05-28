Ведьма из Екатеринбурга со слезами выбыла из «Битвы экстрасенсов»

Екатеринбургская ведьма Тамара Хала со слезами на глазах покинула шоу «Битва экстрасенсов», уступив в дуэли колдуну Александру Савкову. Оба экстрасенса попали в черный конверт, но второй маг набрал в 14 раз больше голосов, чем Хала.
«Я чувствую благодарность, потому что быть в шестерке сильнейших экстрасенсов 24-го сезона — это круто, я считаю. Я благодарна съемочной группе. Я благодарна всем, кто в меня верил», — сказала ведьма в эфире ТНТ. За девушку проголосовали 8356 зрителей, а за молодого человека — 113372.
Хала отметила, что особую благодарность испытывает к людям силы, практикующим специалистам, которые ее поддерживали. «Для меня это один из знаков того, что меня оценили именно люди силы. Это был увлекательный аттракцион, это очень круто», — подчеркнула екатеринбурженка.
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