Стипендия для россиян и расширение ипотеки: главные заявления Путина со встречи с жителями ДФО

Путин заявил о расширении дальневосточной ипотеки

18 июня 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Путин провел встречу со специалистами, которые работают на Дальнем Востоке (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин прибыл 18 июня в Якутию с рабочей поездкой. Там он ознакомился с достижениями региона в сфере IT и оборонной промышленности, после чего встретился с работающими на Дальнем Востоке специалистами. На встрече с жителями региона он сообщил о расширении дальневосточной ипотеки. По его словам программа действует и на участников СВО. Главные заявления президента со встречи с жителями ДФО — в материале URA.RU. Расширение дальневосточной ипотеки В разговоре со специалистами Путин объявил о расширении программы дальневосточной ипотеки. Теперь под программу попадают и участники специальной военной операции. Он также отметил сохранение ставки по ипотеке на уровне 2%. Новость по теме Путин прилетел в Якутию. Видео Специальные стипендии для студентов Дальнего Востока Президент выразил поддержку введения специальных правительственных стипендий для студентов высших учебных заведений Дальнего Востока. Эта мера призвана стать дополнительным стимулом для привлечения специалистов в регион. «По поводу стипендий согласен. <…> Здесь я не вижу никаких проблем. Наоборот, думаю, что это будет дополнительным стимулом для привлечения специалистов», — отметил президент. Миграционный приток молодежи в Якутию Путин отметил увеличение миграции молодежи в Республику Саха (Якутия). По его мнению, это свидетельствует о положительных результатах развития дальневосточных регионов России. «Это все-таки отражает, наверное, и результат наших совместных усилий по развитию дальневосточных регионов», — поделился президент. Использование беспилотного авиатранспорта По словам Владимира Путина, использование беспилотного авиатранспорта на Дальнем Востоке очень перспективно. «Беспилотный авиационный транспорт — это очень перспективное для таких расстояний направление деятельности», — сообщил он. По словам президента вопрос применения в ДФО беспилотного авиатранспорта стоит на повестке дня. Строительство моста через реку Лену С министром финансов Антоном Силуановым Владимир Путин обсудил строительство моста через реку Лену. Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, возведение моста через реку поможет Якутии увеличить прирост валового продукта на 3% и снизит прямые затраты из бюджета на 4,7 млрд рублей в год. Успехи в использовании беспилотников на фронте Президент заявил об успехах применения беспилотников на СВО. «Ваш коллега слева знает, как применяются на линии боевого соприкосновения. Какая разница, что нести, верно?» — отметил Путин. Он также добавил, что в России создано уже около 10 центров по развитию беспилотной авиации. По словам главы РФ, их продолжат создавать, в том числе и в ДФО. Изменения в налоговой системе России Владимир Путин также коснулся вопроса изменений в налоговой системе. По его словам корректировка системы налогов должна быть окончательно проработана и принята к августу текущего года. Он также отметил, что повышение НДФЛ затронет небольшой процент налогоплательщиков (не более 3,2%). Повышение НДФЛ для северных регионов Российский лидер считает, что стоит исключить северные надбавки из прогрессивной шкалы НДФЛ. В беседе с жителями ДФО он отметил, что они выплачиваются работникам за труд в сложных климатических условиях северных регионов и должны быть исключены из расчета налогов на доходы физических лиц. Поездка на Дальний Восток зимой Президент также поделился впечатлениями о посещении Дальнего Востока в зимой. По его словам, температура там в это время года опускается до минус 50 градусов. «Минус 50. До ушей боялся дотрагиваться: думаю, сломаются. Но ничего», — сообщил Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин прибыл 18 июня в Якутию с рабочей поездкой. Там он ознакомился с достижениями региона в сфере IT и оборонной промышленности, после чего встретился с работающими на Дальнем Востоке специалистами. На встрече с жителями региона он сообщил о расширении дальневосточной ипотеки. По его словам программа действует и на участников СВО. Главные заявления президента со встречи с жителями ДФО — в материале URA.RU. В разговоре со специалистами Путин объявил о расширении программы дальневосточной ипотеки. Теперь под программу попадают и участники специальной военной операции. Он также отметил сохранение ставки по ипотеке на уровне 2%. Президент выразил поддержку введения специальных правительственных стипендий для студентов высших учебных заведений Дальнего Востока. Эта мера призвана стать дополнительным стимулом для привлечения специалистов в регион. «По поводу стипендий согласен. <…> Здесь я не вижу никаких проблем. Наоборот, думаю, что это будет дополнительным стимулом для привлечения специалистов», — отметил президент. Путин отметил увеличение миграции молодежи в Республику Саха (Якутия). По его мнению, это свидетельствует о положительных результатах развития дальневосточных регионов России. «Это все-таки отражает, наверное, и результат наших совместных усилий по развитию дальневосточных регионов», — поделился президент. По словам Владимира Путина, использование беспилотного авиатранспорта на Дальнем Востоке очень перспективно. «Беспилотный авиационный транспорт — это очень перспективное для таких расстояний направление деятельности», — сообщил он. По словам президента вопрос применения в ДФО беспилотного авиатранспорта стоит на повестке дня. С министром финансов Антоном Силуановым Владимир Путин обсудил строительство моста через реку Лену. Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, возведение моста через реку поможет Якутии увеличить прирост валового продукта на 3% и снизит прямые затраты из бюджета на 4,7 млрд рублей в год. Президент заявил об успехах применения беспилотников на СВО. «Ваш коллега слева знает, как применяются на линии боевого соприкосновения. Какая разница, что нести, верно?» — отметил Путин. Он также добавил, что в России создано уже около 10 центров по развитию беспилотной авиации. По словам главы РФ, их продолжат создавать, в том числе и в ДФО. Владимир Путин также коснулся вопроса изменений в налоговой системе. По его словам корректировка системы налогов должна быть окончательно проработана и принята к августу текущего года. Он также отметил, что повышение НДФЛ затронет небольшой процент налогоплательщиков (не более 3,2%). Российский лидер считает, что стоит исключить северные надбавки из прогрессивной шкалы НДФЛ. В беседе с жителями ДФО он отметил, что они выплачиваются работникам за труд в сложных климатических условиях северных регионов и должны быть исключены из расчета налогов на доходы физических лиц. Президент также поделился впечатлениями о посещении Дальнего Востока в зимой. По его словам, температура там в это время года опускается до минус 50 градусов. «Минус 50. До ушей боялся дотрагиваться: думаю, сломаются. Но ничего», — сообщил Путин.