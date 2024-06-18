Врач предупредила о серьезной опасности при ботулизме

Врач Степанова: при ботулизме есть риск паралича
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Ботулизм может привести к параличу, заявила врач-инфекционист Фото:

Вспышка ботулизма, которая наблюдается в нескольких регионах России, представляет серьезную угрозу из-за риска развития при наличии инфекции паралича дыхательных мышц. Об этом сообщила врач-инфекционист Екатерина Степанова.

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«Главную угрозу при ботулизме представляет паралич мышц, участвующих в процессе дыхания. <.> Паралич дыхательных мышц может привести к смерти», — заявила Степанова интервью «Газете.ru». Это состояние требует немедленного медицинского вмешательства, отметила врач.

По словам Степановой, симптомы ботулизма на начальной стадии похожи на пищевое отравление, включая слабость, головокружение, тошноту и диарею. Со временем к этим признакам добавляется поражение мышц, что может привести к нисходящему параличу и дыхательной недостаточности, что особенно опасно и может потребовать применения аппарата искусственной вентиляции легких.

Ранее с подозрением на ботулизм в медучреждения начали обращаться люди в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Подмосковье. Следственный комитет РФ по Москве сформировал отдельную группу, которая займется расследованием массового отравления.

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Вспышка ботулизма, которая наблюдается в нескольких регионах России, представляет серьезную угрозу из-за риска развития при наличии инфекции паралича дыхательных мышц. Об этом сообщила врач-инфекционист Екатерина Степанова. «Главную угрозу при ботулизме представляет паралич мышц, участвующих в процессе дыхания. <.> Паралич дыхательных мышц может привести к смерти», — заявила Степанова интервью «Газете.ru». Это состояние требует немедленного медицинского вмешательства, отметила врач. По словам Степановой, симптомы ботулизма на начальной стадии похожи на пищевое отравление, включая слабость, головокружение, тошноту и диарею. Со временем к этим признакам добавляется поражение мышц, что может привести к нисходящему параличу и дыхательной недостаточности, что особенно опасно и может потребовать применения аппарата искусственной вентиляции легких. Ранее с подозрением на ботулизм в медучреждения начали обращаться люди в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Подмосковье. Следственный комитет РФ по Москве сформировал отдельную группу, которая займется расследованием массового отравления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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