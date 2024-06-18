Врач предупредила о серьезной опасности при ботулизме

Врач Степанова: при ботулизме есть риск паралича

18 июня 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Ботулизм может привести к параличу, заявила врач-инфекционист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вспышка ботулизма, которая наблюдается в нескольких регионах России, представляет серьезную угрозу из-за риска развития при наличии инфекции паралича дыхательных мышц. Об этом сообщила врач-инфекционист Екатерина Степанова. Новость по теме Чем опасен ботулизм, которым заразились более 120 москвичей: симптомы, последствия «Главную угрозу при ботулизме представляет паралич мышц, участвующих в процессе дыхания. <.> Паралич дыхательных мышц может привести к смерти», — заявила Степанова интервью « Газете.ru ». Это состояние требует немедленного медицинского вмешательства, отметила врач. По словам Степановой, симптомы ботулизма на начальной стадии похожи на пищевое отравление, включая слабость, головокружение, тошноту и диарею. Со временем к этим признакам добавляется поражение мышц, что может привести к нисходящему параличу и дыхательной недостаточности, что особенно опасно и может потребовать применения аппарата искусственной вентиляции легких. Ранее с подозрением на ботулизм в медучреждения начали обращаться люди в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Подмосковье. Следственный комитет РФ по Москве сформировал отдельную группу, которая займется расследованием массового отравления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вспышка ботулизма, которая наблюдается в нескольких регионах России, представляет серьезную угрозу из-за риска развития при наличии инфекции паралича дыхательных мышц. Об этом сообщила врач-инфекционист Екатерина Степанова. «Главную угрозу при ботулизме представляет паралич мышц, участвующих в процессе дыхания. <.> Паралич дыхательных мышц может привести к смерти», — заявила Степанова интервью «Газете.ru». Это состояние требует немедленного медицинского вмешательства, отметила врач. По словам Степановой, симптомы ботулизма на начальной стадии похожи на пищевое отравление, включая слабость, головокружение, тошноту и диарею. Со временем к этим признакам добавляется поражение мышц, что может привести к нисходящему параличу и дыхательной недостаточности, что особенно опасно и может потребовать применения аппарата искусственной вентиляции легких. Ранее с подозрением на ботулизм в медучреждения начали обращаться люди в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Подмосковье. Следственный комитет РФ по Москве сформировал отдельную группу, которая займется расследованием массового отравления.