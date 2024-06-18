Зам Куйвашева рекламирует свердловских промышленников в Таджикистане

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков рассказал, что свердловские промышленники активно работают в Таджикистане. Об этом он сообщил на заседании Российско-Таджикского делового совета (РТДС).
«Предприятия Свердловской области участвуют в строительстве Рогунской ГЭС, модернизации противоаварийной автоматики всех энергообъектов Таджикистана, добыче полезных ископаемых. Проектов по рекультивации земель», — сообщил политик.
По его словам, также и свердловчане пользуются таджикской продукцией. Например, в марте 2024 года в Екатеринбурге появился магазин «Таджбазар», где представлены сухофрукты и добавки к чаю из Таджикистана. Также он отметил и активный культурный обмен между государствами — в Екатеринбурге учится более 1,5 тысяч студентов родом из соседней республики.
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