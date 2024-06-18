18 июня 2024

Зам Куйвашева рекламирует свердловских промышленников в Таджикистане

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Промышленники РФ задействованы в работе Таджикистана
Промышленники РФ задействованы в работе Таджикистана Фото:

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков рассказал, что свердловские промышленники активно работают в Таджикистане. Об этом он сообщил на заседании Российско-Таджикского делового совета (РТДС).

«Предприятия Свердловской области участвуют в строительстве Рогунской ГЭС, модернизации противоаварийной автоматики всех энергообъектов Таджикистана, добыче полезных ископаемых. Проектов по рекультивации земель», — сообщил политик.

По его словам, также и свердловчане пользуются таджикской продукцией. Например, в марте 2024 года в Екатеринбурге появился магазин «Таджбазар», где представлены сухофрукты и добавки к чаю из Таджикистана. Также он отметил и активный культурный обмен между государствами — в Екатеринбурге учится более 1,5 тысяч студентов родом из соседней республики.

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Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков рассказал, что свердловские промышленники активно работают в Таджикистане. Об этом он сообщил на заседании Российско-Таджикского делового совета (РТДС). «Предприятия Свердловской области участвуют в строительстве Рогунской ГЭС, модернизации противоаварийной автоматики всех энергообъектов Таджикистана, добыче полезных ископаемых. Проектов по рекультивации земель», — сообщил политик. По его словам, также и свердловчане пользуются таджикской продукцией. Например, в марте 2024 года в Екатеринбурге появился магазин «Таджбазар», где представлены сухофрукты и добавки к чаю из Таджикистана. Также он отметил и активный культурный обмен между государствами — в Екатеринбурге учится более 1,5 тысяч студентов родом из соседней республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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