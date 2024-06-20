20 июня 2024

В ХМАО мотоциклист на большой скорости врезался в легковушку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО из-за ДТП госпитализировали мотоциклиста
В ХМАО из-за ДТП госпитализировали мотоциклиста Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) между домами по улице Нефтянников, 13 и 16а мотоциклист на большой скорости врезался в легковой автомобиль. Сейчас водитель мотоцикла госпитализирован, передают очевидцы.

«ДТП с мотоциклистом в Нефтеюганске на улице Нефтяников (между 13 и 16А). По словам очевидцев, мотоцикл летел на большой скорости, авто поворачивало со стороны Нефтяников 16А — 53. В итоге мотоциклиста погрузили в карету скорой помощи», — написано в telegram-канале «Это Юганск, детка».

Состояние госпитализированного неизвестно. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Ответ ожидается.

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В Нефтеюганске (ХМАО) между домами по улице Нефтянников, 13 и 16а мотоциклист на большой скорости врезался в легковой автомобиль. Сейчас водитель мотоцикла госпитализирован, передают очевидцы. «ДТП с мотоциклистом в Нефтеюганске на улице Нефтяников (между 13 и 16А). По словам очевидцев, мотоцикл летел на большой скорости, авто поворачивало со стороны Нефтяников 16А — 53. В итоге мотоциклиста погрузили в карету скорой помощи», — написано в telegram-канале «Это Юганск, детка». Состояние госпитализированного неизвестно. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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