В Нефтеюганске (ХМАО) между домами по улице Нефтянников, 13 и 16а мотоциклист на большой скорости врезался в легковой автомобиль. Сейчас водитель мотоцикла госпитализирован, передают очевидцы.
«ДТП с мотоциклистом в Нефтеюганске на улице Нефтяников (между 13 и 16А). По словам очевидцев, мотоцикл летел на большой скорости, авто поворачивало со стороны Нефтяников 16А — 53. В итоге мотоциклиста погрузили в карету скорой помощи», — написано в telegram-канале «Это Юганск, детка».
Состояние госпитализированного неизвестно. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Ответ ожидается.
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