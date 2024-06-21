В Кремле рассказали, когда собакам Путина дадут клички

Клички для двух охотничьих собак породы пхунсан, подаренных лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту России Владимиру Путину, будут выбраны по прибытии в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Им еще предстоит дать клички, после того, как они окажутся здесь», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что также им необходимо пройти необходимые процедуры, связанные с карантином и тому подобным.
Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом 19 июня. В ходе него произошел обмен подарками между руководителями двух стран.
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