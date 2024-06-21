В Кремле рассказали, когда собакам Путина дадут клички

Песков: новым питомцам Путина дадут клички после их прибытия в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разные фото (дорога и домики). Вижай, бездомные животные, щенок
Подаренные Путину щенки пройдут карантин, рассказали в Кремле (архивное фото) Фото:

Клички для двух охотничьих собак породы пхунсан, подаренных лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту России Владимиру Путину, будут выбраны по прибытии в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Им еще предстоит дать клички, после того, как они окажутся здесь», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что также им необходимо пройти необходимые процедуры, связанные с карантином и тому подобным.

Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом 19 июня. В ходе него произошел обмен подарками между руководителями двух стран.

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Клички для двух охотничьих собак породы пхунсан, подаренных лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту России Владимиру Путину, будут выбраны по прибытии в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Им еще предстоит дать клички, после того, как они окажутся здесь», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что также им необходимо пройти необходимые процедуры, связанные с карантином и тому подобным. Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом 19 июня. В ходе него произошел обмен подарками между руководителями двух стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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