В Кремле рассказали, когда собакам Путина дадут клички

Песков: новым питомцам Путина дадут клички после их прибытия в Москву

21 июня 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Подаренные Путину щенки пройдут карантин, рассказали в Кремле (архивное фото) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Клички для двух охотничьих собак породы пхунсан, подаренных лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту России Владимиру Путину, будут выбраны по прибытии в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Новость по теме Тигренок и породистый конь: каких животных дарили Путину. Фотогалерея «Им еще предстоит дать клички, после того, как они окажутся здесь», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что также им необходимо пройти необходимые процедуры, связанные с карантином и тому подобным. Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом 19 июня. В ходе него произошел обмен подарками между руководителями двух стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Клички для двух охотничьих собак породы пхунсан, подаренных лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту России Владимиру Путину, будут выбраны по прибытии в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Им еще предстоит дать клички, после того, как они окажутся здесь», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что также им необходимо пройти необходимые процедуры, связанные с карантином и тому подобным. Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом 19 июня. В ходе него произошел обмен подарками между руководителями двух стран.