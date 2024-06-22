22 июня 2024

В главном парке Екатеринбурга отменили концерт «Урал Оперы» из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерты в Летнем театре продолжатся после улучшения погодных условий
Концерты в Летнем театре продолжатся после улучшения погодных условий Фото:

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского в Екатеринбурге 23 июня отменили концерт «Урал Оперы» в Летнем театре из-за непогоды. В этот день ожидаются дожди, грозы и град, поэтому артисты не смогут выступить, сообщили в пресс-службе парка.

«В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на вечер (дождь, грозы и, возможно, град), сегодняшний концерт „Урал Оперы“ в Летнем театре отменяется», — говорится в сообщении. В парке уточнили, что плотный график артистов не позволит перенести выступление, поэтому оно отменено.

Вернуть деньги за билеты можно на тех же площадках, где они приобретались. Пресс-служба парка подчеркивает, что после улучшения погодных условий концерты возобновятся.

В Екатеринбурге 23 июня ожидаются дожди и грозы. МЧС Свердловской области уже продлило штормовое предупреждение, действующее с 22 июня, когда улицы оказались под водой из-за сильнейшего за 82 года ливня.

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В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского в Екатеринбурге 23 июня отменили концерт «Урал Оперы» в Летнем театре из-за непогоды. В этот день ожидаются дожди, грозы и град, поэтому артисты не смогут выступить, сообщили в пресс-службе парка. «В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на вечер (дождь, грозы и, возможно, град), сегодняшний концерт „Урал Оперы“ в Летнем театре отменяется», — говорится в сообщении. В парке уточнили, что плотный график артистов не позволит перенести выступление, поэтому оно отменено. Вернуть деньги за билеты можно на тех же площадках, где они приобретались. Пресс-служба парка подчеркивает, что после улучшения погодных условий концерты возобновятся. В Екатеринбурге 23 июня ожидаются дожди и грозы. МЧС Свердловской области уже продлило штормовое предупреждение, действующее с 22 июня, когда улицы оказались под водой из-за сильнейшего за 82 года ливня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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