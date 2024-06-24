Следователи СКР воздержались от комментариев
В Екатеринбурге утром 24 июня на улице Репина неадекват насмерть забил мужчину палкой. К месту происшествия приехали спецслужбы, рассказал URA.RU очевидец.
«Около 05:00 утра на улице Репина, 68 мужчина в алкогольном опьянении забил другого палкой насмерть. На место происшествия приехали сотрудники скорой медпомощи», — сказал собеседник. Судя по видео, злоумышленник скрылся в заброшенном доме.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.
Конфликт произошел ранним утром
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