Неадекватный екатеринбуржец насмерть забил мужчину палкой. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи СКР воздержались от комментариев
Следователи СКР воздержались от комментариев Фото:

В Екатеринбурге утром 24 июня на улице Репина неадекват насмерть забил мужчину палкой. К месту происшествия приехали спецслужбы, рассказал URA.RU очевидец.

«Около 05:00 утра на улице Репина, 68 мужчина в алкогольном опьянении забил другого палкой насмерть. На место происшествия приехали сотрудники скорой медпомощи», — сказал собеседник. Судя по видео, злоумышленник скрылся в заброшенном доме.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.

Конфликт произошел ранним утром
Конфликт произошел ранним утром
Фото:

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В Екатеринбурге утром 24 июня на улице Репина неадекват насмерть забил мужчину палкой. К месту происшествия приехали спецслужбы, рассказал URA.RU очевидец. «Около 05:00 утра на улице Репина, 68 мужчина в алкогольном опьянении забил другого палкой насмерть. На место происшествия приехали сотрудники скорой медпомощи», — сказал собеседник. Судя по видео, злоумышленник скрылся в заброшенном доме. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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