В ХМАО закрыли проезд к реке из-за фестиваля аборигенов

Организаторы запретили проезжать на фестиваль «Югорские обласы» на автомобилях
© Служба новостей «URA.RU»
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Организаторы ограничили проезд на фестиваль "Югорские обласы" в ХМАО
Организаторы ограничили проезд на фестиваль "Югорские обласы" в ХМАО Фото:

Власти Ханты-Мансийского района ХМАО ограничили проезд к протоке Байбалаковская из-за проведения этнофестиваля «Югорские обласы», где будут проходить соревнования на национальных лодках ханты и манси (обласах). Также на территории запрещено разводить костры и жарить шашлыки. 

«С 24 по 28 июня ограничен въезд к месту проведения „Югорских обласов“. Весь этот период нельзя разводить костры и жарить шашлыки в районе протоки Байбалаковская, 29 и 30 июня въезд в городок фестиваля на машинах будет запрещен», — сообщили власти Ханты-Мансийского района на официальном сайте. 

В настоящее время идет подготовка к мероприятию, которое состоится в выходные. Организаторы сообщили, что для проезда к фестивальному городку гости смогут оставить автомобили на стоянке поблизости или воспользоваться автобусом «ЮграМегаСпорта», который будет курсировать между гостиницей «Олимпийская» в Ханты-Мансийске и протокой Байбалаковской, расположенной в 30 километрах от города. 

Ранее URA.RU писало, что этнофестиваль «Югорские обласы»» в ХМАО пройдет в новом формате. На мероприятии проведут праздник для выпускников из школ Югры.

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Власти Ханты-Мансийского района ХМАО ограничили проезд к протоке Байбалаковская из-за проведения этнофестиваля «Югорские обласы», где будут проходить соревнования на национальных лодках ханты и манси (обласах). Также на территории запрещено разводить костры и жарить шашлыки.  «С 24 по 28 июня ограничен въезд к месту проведения „Югорских обласов“. Весь этот период нельзя разводить костры и жарить шашлыки в районе протоки Байбалаковская, 29 и 30 июня въезд в городок фестиваля на машинах будет запрещен», — сообщили власти Ханты-Мансийского района на официальном сайте.  В настоящее время идет подготовка к мероприятию, которое состоится в выходные. Организаторы сообщили, что для проезда к фестивальному городку гости смогут оставить автомобили на стоянке поблизости или воспользоваться автобусом «ЮграМегаСпорта», который будет курсировать между гостиницей «Олимпийская» в Ханты-Мансийске и протокой Байбалаковской, расположенной в 30 километрах от города.  Ранее URA.RU писало, что этнофестиваль «Югорские обласы»» в ХМАО пройдет в новом формате. На мероприятии проведут праздник для выпускников из школ Югры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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