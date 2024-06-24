В ХМАО закрыли проезд к реке из-за фестиваля аборигенов

Власти Ханты-Мансийского района ХМАО ограничили проезд к протоке Байбалаковская из-за проведения этнофестиваля «Югорские обласы», где будут проходить соревнования на национальных лодках ханты и манси (обласах). Также на территории запрещено разводить костры и жарить шашлыки.
«С 24 по 28 июня ограничен въезд к месту проведения „Югорских обласов“. Весь этот период нельзя разводить костры и жарить шашлыки в районе протоки Байбалаковская, 29 и 30 июня въезд в городок фестиваля на машинах будет запрещен», — сообщили власти Ханты-Мансийского района на официальном сайте.
В настоящее время идет подготовка к мероприятию, которое состоится в выходные. Организаторы сообщили, что для проезда к фестивальному городку гости смогут оставить автомобили на стоянке поблизости или воспользоваться автобусом «ЮграМегаСпорта», который будет курсировать между гостиницей «Олимпийская» в Ханты-Мансийске и протокой Байбалаковской, расположенной в 30 километрах от города.
Ранее URA.RU писало, что этнофестиваль «Югорские обласы»» в ХМАО пройдет в новом формате. На мероприятии проведут праздник для выпускников из школ Югры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!