Свердловский гаишник, въехав в столб, вылетел через лобовое стекло

Инспектор свердловской ГАИ, въехав в столб, вылетел через лобовое стекло
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
Пострадавших в ДТП госпитализировали Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) в ночь на 24 июня сотрудник местной Госавтоинспекции Артем Калугин врезался в столб на гражданской машине и от удара вылетел через лобовое стекло. Пострадала и его пассажирка, всех госпитализировали. Информация об этом появилась в Telegram.

«Авария произошла в ночь на 24 июня на улице Сафонова в Алапаевске. Иномарка врезалась в столб с такой силой, что водителя выбросило из салона через лобовое стекло. Информированный источник в правоохранительных органах сообщил, что за рулем Volkswagen находился сотрудник ОГИБДД МО МВД России „Алапаевский“ Артем Калугин», — пишет telegram-канал «Уральский Городовой».

Известно, что мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали вместе с его пассажиркой. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу управления региональной Госавтоинспекции. Там пояснили, что водитель прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что он был трезвый. «В отношении него возбуждено административное делопроизводство», — отметили в ведомстве.

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В Алапаевске (Свердловская область) в ночь на 24 июня сотрудник местной Госавтоинспекции Артем Калугин врезался в столб на гражданской машине и от удара вылетел через лобовое стекло. Пострадала и его пассажирка, всех госпитализировали. Информация об этом появилась в Telegram. «Авария произошла в ночь на 24 июня на улице Сафонова в Алапаевске. Иномарка врезалась в столб с такой силой, что водителя выбросило из салона через лобовое стекло. Информированный источник в правоохранительных органах сообщил, что за рулем Volkswagen находился сотрудник ОГИБДД МО МВД России „Алапаевский“ Артем Калугин», — пишет telegram-канал «Уральский Городовой». Известно, что мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали вместе с его пассажиркой. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу управления региональной Госавтоинспекции. Там пояснили, что водитель прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что он был трезвый. «В отношении него возбуждено административное делопроизводство», — отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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