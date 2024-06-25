Свердловский гаишник, въехав в столб, вылетел через лобовое стекло

В Алапаевске (Свердловская область) в ночь на 24 июня сотрудник местной Госавтоинспекции Артем Калугин врезался в столб на гражданской машине и от удара вылетел через лобовое стекло. Пострадала и его пассажирка, всех госпитализировали. Информация об этом появилась в Telegram.
«Авария произошла в ночь на 24 июня на улице Сафонова в Алапаевске. Иномарка врезалась в столб с такой силой, что водителя выбросило из салона через лобовое стекло. Информированный источник в правоохранительных органах сообщил, что за рулем Volkswagen находился сотрудник ОГИБДД МО МВД России „Алапаевский“ Артем Калугин», — пишет telegram-канал «Уральский Городовой».
Известно, что мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали вместе с его пассажиркой. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу управления региональной Госавтоинспекции. Там пояснили, что водитель прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что он был трезвый. «В отношении него возбуждено административное делопроизводство», — отметили в ведомстве.
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