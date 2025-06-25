Свердловские власти снова не смогли избавиться от «путинского» совхоза

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области в третий раз не смогло продать 26% акций акционерного общества «Совхоз „Шумихинский“. На торги не поступило ни одной заявки, следует из информации на портале ГИС „Торги“.
«Комиссией принято решение о признании продажи посредством публичного предложения в электронной форме несостоявшимся ввиду отсутствия заявок», — говорится в итоговом протоколе. Торги проведут повторно.
Это уже третья попытка властей в этом году продать акции совхоза — в прошлые разы также не нашлось покупателей. Стартовая стоимость пакета акций составила 62,56 миллиона рублей, шаг аукциона — 312 тысяч рублей.
Более года назад контрольный пакет акций (74%) был приобретен семьей экс-депутата свердловского заксо Анатолия Павлова (владелец АО «Пневмостроймашина»). Сумма сделки составила 222 миллиона рублей. Покупателем выступила компания «Некрасово-1», находящаяся в собственности дочерей Анатолия Павлова. Она была единственным участником аукциона и выкупила 212,6 тысячи обыкновенных акций.
Шумихинский совхоз был создан в 1968 году в результате объединения с Петрокаменским совхозом. В 1990-е годы предприятие столкнулось с серьезными трудностями и оказалось на грани распада. В 2010 году на территории коровника произошел пожар, который усугубил положение хозяйства. Учительница одной из тагильских школ Ольга решила оказать помощь предприятию и обратилась с письмом к Владимиру Путину. После этого автора обращения пригласили в приемную президента в Екатеринбурге, где состоялся телемост с главой государства. В результате был разработан антикризисный план: «Россельхозбанк» предоставил кредит в размере 15 миллионов рублей, а еще 2,5 миллиона рублей совхоз вложил из собственных средств. В 2014 году на территории предприятия было построено новое хозяйство. С тех пор в народе ферму называют «путинской».
Совхоз расположен в селе Бродово на территории Горноуральского городского округа. Земельные угодья предприятия занимают площадь 6,5 тысячи гектаров. Ключевыми направлениями деятельности совхоза являются выращивание крупного рогатого скота и выпуск молочной продукции.
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