Свердловского мобилизованного бойца СВО оставили без зарплаты и страховки

Мобилизованного в зону спецоперации на Украине жителя Новоуральска (Свердловская область) оставили без денежного довольствия и компенсации за ранение, полученное во время артобстрела. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.
«В апреле прошлого года парню перестали выплачивать денежное довольствие. Спустя месяц во время артобстрела он получает ранение. Лежал в госпитале, получил справки. По сей день ему так и не перечислили единовременную выплату по ранению», — написал Иванов в своем Telegram-канале.
По его словам, спустя год довольствие в полном объеме так и не перечислили. При этом солдат продолжал выполнять боевые задачи на СВО. За это время он успел получить еще одно ранение. «На все адресованные в ответственные инстанции вопросы семья бойца получала ответ: „ждите-ждите“. Но у любого терпения есть предел», — отметил депутат.
К делу подключилась военная прокуратура ЦВО, которая выявила нарушения. Правоохранители подтвердили, что бойцу все еще должны выплатить и долги по довольствию, и за ранение. Позже супруга мобилизованного сообщила, что дело с места сдвинулось.
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