Полиция задержала екатеринбуржцев, стащивших дорогущие дроны из салона. Фото

25 июня 2025 в 12:21 Размер текста - 17 +

Силовики оперативно вышли на след подозреваемых Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Полицейские задержали двух екатеринбуржец, которых подозревают в краже дронов из магазина. Подробности истории URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД РФ. Преступление произошло в ночь на 20 июня. Злоумышленники вынесли квадрокоптеры на 800 тысяч рублей. По данным силового ведомства, подозреваемыми оказались ранее судимые парни (21 и 22 лет). «К счастью, сбыть похищенное в этот раз воришки не сумели, так как товар оказался слишком специфичным. Вся украденная техника была обнаружена в автомобиле одного из подозреваемых и изъята», — отметили в полиции. Против них возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Им грозит до пяти лет лишения свободы. Силовики нашли дроны в машине у грабителей Фото: предоставлено полицией Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские задержали двух екатеринбуржец, которых подозревают в краже дронов из магазина. Подробности истории URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД РФ. Преступление произошло в ночь на 20 июня. Злоумышленники вынесли квадрокоптеры на 800 тысяч рублей. По данным силового ведомства, подозреваемыми оказались ранее судимые парни (21 и 22 лет). «К счастью, сбыть похищенное в этот раз воришки не сумели, так как товар оказался слишком специфичным. Вся украденная техника была обнаружена в автомобиле одного из подозреваемых и изъята», — отметили в полиции. Против них возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Им грозит до пяти лет лишения свободы.