Полицейские задержали двух екатеринбуржец, которых подозревают в краже дронов из магазина. Подробности истории URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД РФ.
Преступление произошло в ночь на 20 июня. Злоумышленники вынесли квадрокоптеры на 800 тысяч рублей. По данным силового ведомства, подозреваемыми оказались ранее судимые парни (21 и 22 лет). «К счастью, сбыть похищенное в этот раз воришки не сумели, так как товар оказался слишком специфичным. Вся украденная техника была обнаружена в автомобиле одного из подозреваемых и изъята», — отметили в полиции.
Против них возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Им грозит до пяти лет лишения свободы.
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