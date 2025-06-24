24 июня 2025

Полиция задержала екатеринбуржцев, стащивших дорогущие дроны из салона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над экс-начальником ИК-29 Дмитрием Ассановым. Пермь, мвд, шеврон, полиция, мужчина, судебный процесс, конвой, судебное дело
Силовики оперативно вышли на след подозреваемых Фото:

Полицейские задержали двух екатеринбуржец, которых подозревают в краже дронов из магазина. Подробности истории URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД РФ.

Преступление произошло в ночь на 20 июня. Злоумышленники вынесли квадрокоптеры на 800 тысяч рублей. По данным силового ведомства, подозреваемыми оказались ранее судимые парни (21 и 22 лет). «К счастью, сбыть похищенное в этот раз воришки не сумели, так как товар оказался слишком специфичным. Вся украденная техника была обнаружена в автомобиле одного из подозреваемых и изъята», — отметили в полиции.

Против них возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Силовики нашли дроны в машине у грабителей
Силовики нашли дроны в машине у грабителей
Фото:

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Полицейские задержали двух екатеринбуржец, которых подозревают в краже дронов из магазина. Подробности истории URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД РФ. Преступление произошло в ночь на 20 июня. Злоумышленники вынесли квадрокоптеры на 800 тысяч рублей. По данным силового ведомства, подозреваемыми оказались ранее судимые парни (21 и 22 лет). «К счастью, сбыть похищенное в этот раз воришки не сумели, так как товар оказался слишком специфичным. Вся украденная техника была обнаружена в автомобиле одного из подозреваемых и изъята», — отметили в полиции. Против них возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Им грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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