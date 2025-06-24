В Невьянске (Свердловская область) с 24 июня не могут найти 15-летнюю Полину Ширкунову и 17-летнего Артема Масленникова, которые уехали кататься на питбайках. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
Согласно ориентировке, телосложение девочки худощавое, голубые глаза и каштановые волосы. Была одета в светлые кроссовки, темные брюки и кофту с эмблемой на спине. Розовый мотоциклетный шлем, питбайк белый с красными вставками.
Телосложение молодого человека худощавое, серо-голубые глаза и русые волосы. У него есть татуировки голени левой ноги и на предплечье правой руки — образ собаки. На момент пропажи был одет в светлые брюки с кофтой. Шлем черного цвета с сиреневыми вставками, питбайк черный.
Помимо волонтеров, подростков ищут сотрудники межмуниципального отдела МВД РФ «Невьянский». Сообщить о местонахождении пропавших можно по телефонам: +7(343)564-23-17, «112», «102».
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