На Урале для участников СВО, совершивших преступления, откроют центр пробации

В Екатеринбурге откроется новый центр пробации для осужденных, повторно совершивших преступления. В нем также будут оказывать помощь и участникам специальной военной операции (СВО), имеющим судимость, рассказал врио заместителя начальника ГУФСИН России по Свердловской области Эдгар Каргелис.
«В этом центре мы отдельно предусмотрим категорию тех лиц, которые были на СВО и повторно совершили преступление», — сообщил Каргелис в эфире программы «Акцент» на телеканале ОТВ. В каком районе города откроется центр пока неизвестно.
В центре пробации планируется оказывать комплексную помощь: восстановление документов, оформление удостоверений, психологическая и юридическая поддержка, содействие в трудоустройстве и поиске жилья. В учреждении будет работать штат квалифицированных психологов и юристов. Каргелис уточнил, что главная задача — ресоциализация обратившихся и максимальное снижение риска повторной преступности.
Ранее URA.RU рассказывало, что бывший санаторий Екатеринбурга могут отдать под нужды СВО. Площадку рассматривают как одну из возможных для создания центра для реабилитации бойцов.
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