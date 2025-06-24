24 июня 2025

Школьника, который расклеивал листовки наркошопа, задержали в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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За каждое объявление юноша получал 20 рублей Фото:

В Екатеринбурге задержали 15-летнего школьника, который расклеивал листовки с предложением подработать наркокурьером. Об этом рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. 

«Юнец привлек внимание своей забавной кепкой и тем, что каждую листовку фотографировал на телефон. Затем с ним связались», — написал Чукреев в своем telegram-канале. 

После задержания подростка передали сотрудникам Росгвардии, которые доставили его в отдел полиции №11. Там несовершеннолетний связался с родителями, которых вызвали для разбирательства.

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В Екатеринбурге задержали 15-летнего школьника, который расклеивал листовки с предложением подработать наркокурьером. Об этом рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.  «Юнец привлек внимание своей забавной кепкой и тем, что каждую листовку фотографировал на телефон. Затем с ним связались», — написал Чукреев в своем telegram-канале.  После задержания подростка передали сотрудникам Росгвардии, которые доставили его в отдел полиции №11. Там несовершеннолетний связался с родителями, которых вызвали для разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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