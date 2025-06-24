Школьника, который расклеивал листовки наркошопа, задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали 15-летнего школьника, который расклеивал листовки с предложением подработать наркокурьером. Об этом рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
«Юнец привлек внимание своей забавной кепкой и тем, что каждую листовку фотографировал на телефон. Затем с ним связались», — написал Чукреев в своем telegram-канале.
После задержания подростка передали сотрудникам Росгвардии, которые доставили его в отдел полиции №11. Там несовершеннолетний связался с родителями, которых вызвали для разбирательства.
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