24 июня 2025

Земля под застройку подешевела в Свердловской области

Цены на земельные участки снизились в Свердловской области с начала года
© Служба новостей «URA.RU»
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За год цена одной сотки снизилась на 13%
За год цена одной сотки снизилась на 13% Фото:

Стоимость земельных участков снизилась в Свердловской области с начала года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Циан. Аналитики». 

Сотка земли стала дешевле на 3% с начала года. В целом за год стоимость снизилась на 13%, таким образом, средняя цена к июню составила 302 тысячи рублей за одну сотку. 

«К сегменту земельных участков есть заметный интерес, в том числе со стороны тех, кто хотел бы вложиться в недвижимость, но купить дом или квартиру при текущих ценах и ипотечных ставках не получается», — отметила эксперт сервиса Елена Бобровская. Она добавила, что на рост цен влияет динамика спроса, сейчас от выше на примерно на 10%, чем годом ранее. 

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Стоимость земельных участков снизилась в Свердловской области с начала года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Циан. Аналитики».  Сотка земли стала дешевле на 3% с начала года. В целом за год стоимость снизилась на 13%, таким образом, средняя цена к июню составила 302 тысячи рублей за одну сотку.  «К сегменту земельных участков есть заметный интерес, в том числе со стороны тех, кто хотел бы вложиться в недвижимость, но купить дом или квартиру при текущих ценах и ипотечных ставках не получается», — отметила эксперт сервиса Елена Бобровская. Она добавила, что на рост цен влияет динамика спроса, сейчас от выше на примерно на 10%, чем годом ранее. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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