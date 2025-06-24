Земля под застройку подешевела в Свердловской области

Стоимость земельных участков снизилась в Свердловской области с начала года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Циан. Аналитики».
Сотка земли стала дешевле на 3% с начала года. В целом за год стоимость снизилась на 13%, таким образом, средняя цена к июню составила 302 тысячи рублей за одну сотку.
«К сегменту земельных участков есть заметный интерес, в том числе со стороны тех, кто хотел бы вложиться в недвижимость, но купить дом или квартиру при текущих ценах и ипотечных ставках не получается», — отметила эксперт сервиса Елена Бобровская. Она добавила, что на рост цен влияет динамика спроса, сейчас от выше на примерно на 10%, чем годом ранее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!