Убившего жену челябинского экс-бойца СВО осудили в Екатеринбурге

Центральный окружной военный суд (дислокация — Екатеринбург) отправил в колонию на 12 лет бывшего бойца СВО Никиту Сидорову, обвиняемого в убийстве бывшей жены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Суд приговорил признать Сидорова виновным в убийстве. Назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. С отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Бывшего военного задержали в феврале 2024 года, сразу после празднования Дня защитника Отечества. Предварительно, отметив праздник с друзьями, Сидоров пошел домой. Но так и не смог попасть в квартиру, так как там заперлась бывшая супруга (по одной из версий женщина пришла к Сидорову, чтобы поздравить его с праздником).
Так или иначе пьяный военный не оценил жест бывшей жены и принялся ей угрожать. Сначала угрозы звучали через домофон, а после Сидоров взобрался на балкон, попал в жилье и напал на женщину.
Женщины слышали, как Сидоров убивал женщину: она звала на помощь. Но попасть в квартиру соседи не смоги. На место был вызван экипаж полиции. Правоохранителям пришлось ждать спасателей, чтобы попасть в помещение. Когда силовики зашли в квартиру, женщина была мертва: Сидоров задушил ее.
Бывшего военного обвинили в убийстве. После квалификацию ужесточили, так как, по мнению следователей, убийство было совершено с особой жестокостью. На допросе Сидоров признался, что плохо помнит события прошедшей ночи. Следствие по делу шло около полугода. После материалы были направлены в суд.
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