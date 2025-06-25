Убившего жену челябинского экс-бойца СВО осудили в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд назначил Никите Сидорову 12 лет колонии
Суд назначил Никите Сидорову 12 лет колонии Фото:

Центральный окружной военный суд (дислокация — Екатеринбург) отправил в колонию на 12 лет бывшего бойца СВО Никиту Сидорову, обвиняемого в убийстве бывшей жены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд приговорил признать Сидорова виновным в убийстве. Назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. С отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Бывшего военного задержали в феврале 2024 года, сразу после празднования Дня защитника Отечества. Предварительно, отметив праздник с друзьями, Сидоров пошел домой. Но так и не смог попасть в квартиру, так как там заперлась бывшая супруга (по одной из версий женщина пришла к Сидорову, чтобы поздравить его с праздником).

Так или иначе пьяный военный не оценил жест бывшей жены и принялся ей угрожать. Сначала угрозы звучали через домофон, а после Сидоров взобрался на балкон, попал в жилье и напал на женщину.

Женщины слышали, как Сидоров убивал женщину: она звала на помощь. Но попасть в квартиру соседи не смоги. На место был вызван экипаж полиции. Правоохранителям пришлось ждать спасателей, чтобы попасть в помещение. Когда силовики зашли в квартиру, женщина была мертва: Сидоров задушил ее.

Бывшего военного обвинили в убийстве. После квалификацию ужесточили, так как, по мнению следователей, убийство было совершено с особой жестокостью. На допросе Сидоров признался, что плохо помнит события прошедшей ночи. Следствие по делу шло около полугода. После материалы были направлены в суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный окружной военный суд (дислокация — Екатеринбург) отправил в колонию на 12 лет бывшего бойца СВО Никиту Сидорову, обвиняемого в убийстве бывшей жены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд приговорил признать Сидорова виновным в убийстве. Назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. С отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Бывшего военного задержали в феврале 2024 года, сразу после празднования Дня защитника Отечества. Предварительно, отметив праздник с друзьями, Сидоров пошел домой. Но так и не смог попасть в квартиру, так как там заперлась бывшая супруга (по одной из версий женщина пришла к Сидорову, чтобы поздравить его с праздником). Так или иначе пьяный военный не оценил жест бывшей жены и принялся ей угрожать. Сначала угрозы звучали через домофон, а после Сидоров взобрался на балкон, попал в жилье и напал на женщину. Женщины слышали, как Сидоров убивал женщину: она звала на помощь. Но попасть в квартиру соседи не смоги. На место был вызван экипаж полиции. Правоохранителям пришлось ждать спасателей, чтобы попасть в помещение. Когда силовики зашли в квартиру, женщина была мертва: Сидоров задушил ее. Бывшего военного обвинили в убийстве. После квалификацию ужесточили, так как, по мнению следователей, убийство было совершено с особой жестокостью. На допросе Сидоров признался, что плохо помнит события прошедшей ночи. Следствие по делу шло около полугода. После материалы были направлены в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...